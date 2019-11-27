Дневник пивовара BeerDiary - приложение, которое станет незаменимым помощником любому пивовару. Программа позволяет систематизировать процесс варки пива в домашних условиях.

С помощью программы можно записывать неограниченное количество рецептов пива, указывая для каждого из них планируемый и фактический литраж, плотность, процентное содержание алкоголя, горечь (IBU) и цвет(EBC), ингредиенты для затирания, температурные паузы и пр.

Все этапы варки разделены на интуитивно-понятные вкладки (общая информация, варка, затирание, кипячение, брожение, розлив и результат), в каждой из которых можно указывать массу разнообразных параметров, как например используемые ингредиенты, температура, количество, дата и пр. Кроме того имеется возможность добавлять в примечание собственные комментарии и заметки.

В настройках приложения можно отметить вкладки, которые будут раскрыты при открытии программы, а также сменить тему оформления.