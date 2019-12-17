Memo Label 4x4 "Ценники и прайс-листы" - программа для создания разнообразных ценников, этикеток и наклеек (в т.ч. и для ленточного принтера).
Присутствует полноценный справочник товаров с классификацией и картинками образцов товаров, конструктор ценников и этикеток с предварительным просмотром дизайна отчета, доступно любое количество видов цен в 5-ти валютах и расчетом цен по настраиваемым формулам, а также конструктор прайс-листов в формате XLSX.
Выполняются следующие операции:
Справочник товаров и услуг c ценообразованием в 5-ти валютах.
Обновление курсов валют с сайта ЦБ РФ.
Автоматический пересчет валютных цен в рубли при изменении курса валют.
Возможность ведения учета товаров и создание отчетов в национальных валютах стран СНГ.
Установка цен на товары по общим и индивидуальным формулам расчета.
Конструктор ценников для создания отчетов с произвольным оформлением.
Стандартные отчеты (ценники и прайс-листы).
Настройка параметров групп / выбранных товаров.
Формирование произвольных наборов товаров и печать по ним отчетов.
Использование графики для подготовки отчетов (образец товара, логотип, печать, подписи).
Ведение и просмотр архива созданных отчетов.
Подготовка графики с образцами товаров, просмотр и редактирование картинок.
Возможность загрузки картинок с образцами товаров из файла, буфера обмена, Web-камеры.
Возможность прикреплять к товарам файлы с произвольным описанием.
Ведение справочника предприятий и ответственных лиц предприятия, загрузка списков банков.
Заполнение банковских реквизитов предприятия по коду (БИК) банка.
Индивидуальная настройка параметров работы каждого пользователя.
Блокировка работы программы, с сохранением текущего состояния.