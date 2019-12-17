Memo Label 4x4 "Ценники и прайс-листы" - программа для создания разнообразных ценников, этикеток и наклеек (в т.ч. и для ленточного принтера).

Присутствует полноценный справочник товаров с классификацией и картинками образцов товаров, конструктор ценников и этикеток с предварительным просмотром дизайна отчета, доступно любое количество видов цен в 5-ти валютах и расчетом цен по настраиваемым формулам, а также конструктор прайс-листов в формате XLSX.

Выполняются следующие операции: