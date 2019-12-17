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ML4x4

ML4x4 "Ценники и прайс-листы" 18.11.2019

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Memo Label 4x4 "Ценники и прайс-листы" - программа для создания разнообразных ценников, этикеток и наклеек (в т.ч. и для ленточного принтера).

Присутствует полноценный справочник товаров с классификацией и картинками образцов товаров, конструктор ценников и этикеток с предварительным просмотром дизайна отчета, доступно любое количество видов цен в 5-ти валютах и расчетом цен по настраиваемым формулам, а также конструктор прайс-листов в формате XLSX.

Выполняются следующие операции:

  • Справочник товаров и услуг c ценообразованием в 5-ти валютах.
  • Обновление курсов валют с сайта ЦБ РФ.
  • Автоматический пересчет валютных цен в рубли при изменении курса валют.
  • Возможность ведения учета товаров и создание отчетов в национальных валютах стран СНГ.
  • Установка цен на товары по общим и индивидуальным формулам расчета.
  • Конструктор ценников для создания отчетов с произвольным оформлением.
  • Стандартные отчеты (ценники и прайс-листы).
  • Настройка параметров групп / выбранных товаров.
  • Формирование произвольных наборов товаров и печать по ним отчетов.
  • Использование графики для подготовки отчетов (образец товара, логотип, печать, подписи).
  • Ведение и просмотр архива созданных отчетов.
  • Подготовка графики с образцами товаров, просмотр и редактирование картинок.
  • Возможность загрузки картинок с образцами товаров из файла, буфера обмена, Web-камеры.
  • Возможность прикреплять к товарам файлы с произвольным описанием.
  • Ведение справочника предприятий и ответственных лиц предприятия, загрузка списков банков.
  • Заполнение банковских реквизитов предприятия по коду (БИК) банка.
  • Индивидуальная настройка параметров работы каждого пользователя.
  • Блокировка работы программы, с сохранением текущего состояния.
  • Гибкий, настраиваемый пользователем интерфейс списков (колонки, шрифты, скроллинг).
  • Выгрузка / загрузка / проверка БД через файл на диске.
  • Информирование о наличии обновлений версий программы при запуске и их установка.
  • Поддержка работы в локальной сети / Windows Terminal Server с многопользовательским доступом к БД.
  • Экспорт отчетов в MS Word / Libre Writer / Adobe PDF / PNG и отправка по e-mail.
  • Полная совместимость с программами Memo Office / Fora 4x4 по формату обмена данными.
ML4x4
ML4x4
ML4x4
ML4x4
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКасса, чеки, ценники
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Отзывы о программе ML4x4 "Ценники и прайс-листы"

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