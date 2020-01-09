Kassy (Печать чеков) 0.72
Kassy - программа представляет собой базу данных по кассовым аппаратам с возможностью распечатки тестовых чеков
е-Ценник 4.1.3.11
е-Ценник - программа для печати ценников и этикеток. Ориентирована на решение задач начальной автоматизации торговых предприятий. Позволяет вести каталог товаров и
Настройка FPrint 1.0
Настройка FPrint- бесплатная программа настройки внешнего вида кассового чека на ККМ FPrint. С ее помощью вы можете настроить печать заголовка и подвала чека,
Эмулятор кассового аппарата 3.1
Эмулятор кассового аппарата - программа предназначена для печати любых кассовых чеков. При желании, печатные формы можно переделать прямо из программы
Автозаполнение шаблонов 2.0
Автозаполнение шаблонов - программа для автоматического заполнения шаблонных документов, где требуется ввод большого количества информации
ML4x4 "Ценники и прайс-листы" 18.11.2019
Простая в использовании программа, которая предназначена для создания разнообразных ценников, этикеток, наклеек и прайс-листов в XLSX формате на основании