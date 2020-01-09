IZI Склад - простая и удобная программа для небольшого склада. Позволяет вести учет продаж со склада, выдавать расходные и приходные накладные. Легкая в обучении и использовании.

Обладает всем необходимым функционалом для ведения учета на небольшом складе. Позволяет отсканировать весь склад товаров как приход, а затем по мере продажи товаров вводить наименование и цены.

Пользоваться программой очень просто - достаточно отсканировать товары, после чего можно приступать к продажам.

Имеется бесплатная версия программы для ознакомления и работы с ограничением 100 товаров. В большинстве случаев этого достаточно, чтобы без затрат на программное обеспечение открыть или автоматизировать существующий склад

Основной функционал: