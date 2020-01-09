IZI Склад для Windows

IZI Склад 1.0.2.0

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Описание IZI Склад 1.0.2.0Описание   Скачать IZI Склад 1.0.2.0СКАЧАТЬ (96,67 Мб) Скриншоты IZI Склад 1.0.2.0Скриншоты (2)   Статистика IZI Склад 1.0.2.0Статистика   Отзывы о IZI Склад 1.0.2.0Отзывы (0)  
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IZI Склад - простая и удобная программа для небольшого склада. Позволяет вести учет продаж со склада, выдавать расходные и приходные накладные. Легкая в обучении и использовании.

Обладает всем необходимым функционалом для ведения учета на небольшом складе. Позволяет отсканировать весь склад товаров как приход, а затем по мере продажи товаров вводить наименование и цены.

Пользоваться программой очень просто - достаточно отсканировать товары, после чего можно приступать к продажам.

Имеется бесплатная версия программы для ознакомления и работы с ограничением 100 товаров. В большинстве случаев этого достаточно, чтобы без затрат на программное обеспечение открыть или автоматизировать существующий склад

Основной функционал:

  • Оприходование товаров на склад.
  • Работа со сканером штрих-кодов и принтером.
  • Приходные и расходные накладные.
  • Контроль остатков склада.
  • Продажи со склада.
  • Разграничение прав пользователей.
IZI Склад
IZI Склад
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 3500 руб.
Ограничение в работе программыдо 100 товаров бесплатно
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКасса, чеки, ценники - Торговля - Складской учет
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Отзывы о программе IZI Склад

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