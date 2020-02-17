Lim Судоку для Windows

Lim Судоку 1.5

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Описание Lim Судоку 1.5Описание   Скачать Lim Судоку 1.5СКАЧАТЬ (2,35 Мб) Скриншоты Lim Судоку 1.5Скриншоты (3)   Статистика Lim Судоку 1.5Статистика   Отзывы о Lim Судоку 1.5Отзывы (0)  
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Lim Судоку - классическая цифровая головоломка. Заполните все пустые клетки белого цвета недостающими цифрами от 1 до 9. Цифры в каждом малом квадрате (поле 3 на 3 клетки), в любой горизонтали (строке 9 клеток) и вертикали (столбце 9 клеток) не должны повторяться.

Выберите сложность и начинайте игру. Заполнить пустую клетку, нажав по ней, можно с клавиатуры и с правой панели. «F3» отключает отображение цифр (правой панели) для вставки. Кнопками - или + можно уменьшить или увеличить размер. В зависимости от выбора «ESC» свернёт или закроет игру.

Lim Судоку
Lim Судоку
Lim Судоку
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЛогические - другое
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Отзывы о программе Lim Судоку

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