Lim Судоку

Пасьянс Паук 6.4
Бесплатное простое приложение, которое представляет собой популярный карточный пасьянс Паук. Пользователю необходимо сложить одномастные карты по убыванию, после
Крестики нолики 1.0
Крестики-нолики - одна из самых популярных игр из всех существующих. Попробуйте теперь сразиться в эту игру не отходя от компьютера
Кубик Рубика 3D 1.3
3D модель всем извесной головоломки - Кубика Рубика, развивающей пространственное мышление
Домино 2.0.51
Домино - популярная игра по "забиванию" костей как по классическим, так и матадорским правилам
Кто хочет стать миллионером 4.8
Кто хочет стать миллионером? - компьютерная версия популярной телевикторины "Кто хочет стать миллионером?", где любой пользователь сможет проверить уровень своих
Сокобан 1.2
Сокобан - Вы грузчик и должны расставить все сундуки на складе по своим местам... затем следующий склад и т.д. Вообщем очень даже забавно