Lim Судоку - классическая цифровая головоломка. Заполните все пустые клетки белого цвета недостающими цифрами от 1 до 9. Цифры в каждом малом квадрате (поле 3 на 3 клетки), в любой горизонтали (строке 9 клеток) и вертикали (столбце 9 клеток) не должны повторяться.

Выберите сложность и начинайте игру. Заполнить пустую клетку, нажав по ней, можно с клавиатуры и с правой панели. «F3» отключает отображение цифр (правой панели) для вставки. Кнопками - или + можно уменьшить или увеличить размер. В зависимости от выбора «ESC» свернёт или закроет игру.