Простая программа CRM "Сервис центр" предназначена для учета принятой в ремонт техники, оборудования или имущества.

Приложение может использоваться в любой мастерской связанной с ремонтом бытовой техники, одежды, обуви, электроники, компьютеров, любого инструмента, промышленного и медицинского оборудования, автомобилей и т.д.

Присутствует возможность распечатать различные квитанции и документы, причем все формы квитанций и документов могут быть переработаны под свои нужды самостоятельно. Программа выполнена на основе базы данных MySql (Сетевая версия).

Многие неиспользуемые функции, столбцы в таблицах, кнопки и меню можно отключить в настройках программы.