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CRM "Сервис центр" 1.1.1.19

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Простая программа CRM "Сервис центр" предназначена для учета принятой в ремонт техники, оборудования или имущества.

Приложение может использоваться в любой мастерской связанной с ремонтом бытовой техники, одежды, обуви, электроники, компьютеров, любого инструмента, промышленного и медицинского оборудования, автомобилей и т.д.

Присутствует возможность распечатать различные квитанции и документы, причем все формы квитанций и документов могут быть переработаны под свои нужды самостоятельно. Программа выполнена на основе базы данных MySql (Сетевая версия).

Многие неиспользуемые функции, столбцы в таблицах, кнопки и меню можно отключить в настройках программы.

CRM
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 30$
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8, 7, Vista
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВедение дел
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Отзывы о программе CRM "Сервис центр"

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