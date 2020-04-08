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Программа для стоматологии для Windows

Программа для стоматологии 1.43

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Описание Программа для стоматологии 1.43Описание   Скачать Программа для стоматологии 1.43СКАЧАТЬ (25,03 Мб) Скриншоты Программа для стоматологии 1.43Скриншоты (6)   Статистика Программа для стоматологии 1.43Статистика   Отзывы о Программа для стоматологии 1.43Отзывы (0)  
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Программа для стоматологии - программное обеспечение для стоматологической клиники, с помощью которой можно вести учет в стоматологии, а также автоматизировать работу небольших и средних стоматологий.

Присутствует возможность работать как с локальной offline базой так и с online базой через Интернет, имеется поиск клиентов с историей по приёмам, учет физических и юридических лиц, приём оплат с возможностью разделения на несколько платежей и многое другое.

Основные возможности программы:

  • Автоматизация небольших и средних стоматологий.
  • Поддержка работы как с локальной offline базой так и с online базой через интернет.
  • Графическое отображение записи пациентов на приём по врачам и отделениям.
  • Быстрый поиск клиентов с историей по приёмам.
  • Учет клиентов физических и юридических лиц.
  • Удобная графическая карта состояния зубов с просмотром истории.
  • Удобный справочник услуг и товаров для приёмов.
  • Создание пакетов услуг для удобства быстрого добавления в приёмы.
  • Проставление скидок для услуг и товаров.
  • Приём оплат с возможностью разделения на несколько платежей.
  • Многопользовательская работа с программой. Единая база данных. Разграничение прав доступа.
  • Изменение структуры таблиц. Добавление, переименование и удаление колонок таблиц.
  • Редактор дизайна форм. Перетаскивание полей в любое место, создание своего вида формы.
  • Возможность хранения изображений, отсканированных копий документов и файлов напрямую в базе.
  • Редактор печатных форм. Создание своих печатных форм.
  • Экспорт данных в Excel.
  • Разграничение прав пользователей программы.
  • Получение изображения с WEB камеры.
Программа для стоматологии
Программа для стоматологии
Программа для стоматологии
Программа для стоматологии
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВедение дел
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Отзывы о программе Программа для стоматологии

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