Программа для стоматологии - программное обеспечение для стоматологической клиники, с помощью которой можно вести учет в стоматологии, а также автоматизировать работу небольших и средних стоматологий.

Присутствует возможность работать как с локальной offline базой так и с online базой через Интернет, имеется поиск клиентов с историей по приёмам, учет физических и юридических лиц, приём оплат с возможностью разделения на несколько платежей и многое другое.

Основные возможности программы: