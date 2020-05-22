Cooler 3.8.02 для Android
Cooler – если у вас возникает ощущение, что ваше устройство перегревается, то данная утилита поможет выявить и справиться c проблемой. Вы сможете определить, какие
GO Speed 2.3.8 для Android
GO Speed – с помощью приложения вы сможете удалить все ненужные файлы, освободить память аппарата и сделать девайс еще быстрее. Программа безопасно очистит память
Smart Clean 1.18 для Android
Простое приложение для Android-устройств, с помощью которого можно осуществлять очистку кэша, временных файлов, пустых папок, дубликатов файлов и прочего мусора.
Kingo SuperUser 2.1.6.2 для Android
Kingo SuperUser – программа координирует работу устройства, связанную с ROOT-правами. Самостоятельно выбирайте приложения, которым необходимы права суперпользователя
The Cleaner 1.8.8 для Android
Приложение для оптимизации и ускорения вашего девайса на Android с подробной панелью управления. Добавьте скорости вашему смартфону, очистите оперативную и
Мастер очистки кэша 1.09 для Android
Быстрая и надежная очистка кеша на вашем устройстве одним кликом. Приложение выгодно отличает моментальное сканирование девайса, удобный и простой интерфейс, а также