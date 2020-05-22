KeepClean для Android

KeepClean 2.1.3 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание KeepClean 2.1.3 для AndroidОписание   Скачать KeepClean 2.1.3 для AndroidСКАЧАТЬ (16,68 Мб) Скриншоты KeepClean 2.1.3 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика KeepClean 2.1.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о KeepClean 2.1.3 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

KeepClean - приложение для очистки телефона, с помощью которого можно с легкостью осуществлять очистку ненужных больших и устаревших файлов, блокировать приложения, потребляющие слишком много ресурсов, а также предотвращать замедление и даже перегрев процессора.

Особенности KeepClean:

  • Удаление ненужных файлов, используя анализ данных.
  • Умная очистка помогает освободить память и ускорить работу телефона.
  • Поиск расходующих заряд аккумулятора приложений.
  • Настройка режима экономии энергии и отключение приложений, расходующих батарею во время простоя (продление времени работы телефона до 30%).
  • Снижение нагрузки на центральный процессор, предотвращение перегрева телефона.
  • Мгновенное удаление троянов, дыр в системе безопасности, навязчивой рекламы и зловредов.
  • Умное сканирование окружающих сетей Wi-Fi и блокировка передающихся по сети вирусов.
  • Тщательная проверка изображений, аудио-, видео- и других файлов.
  • Smart управление статусом приложений, пакетное удаление и резервное копирование приложений.
KeepClean
KeepClean
KeepClean
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 3
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОптимизация
ТОП-сегодня раздела "Оптимизация"
 

Cooler 3.8.02 для Android

Cooler – если у вас возникает ощущение, что ваше устройство перегревается, то данная утилита поможет выявить и справиться c проблемой. Вы сможете определить, какие

GO Speed 2.3.8 для Android

GO Speed – с помощью приложения вы сможете удалить все ненужные файлы, освободить память аппарата и сделать девайс еще быстрее. Программа безопасно очистит память

Smart Clean 1.18 для Android

Простое приложение для Android-устройств, с помощью которого можно осуществлять очистку кэша, временных файлов, пустых папок, дубликатов файлов и прочего мусора.

Kingo SuperUser 2.1.6.2 для Android

Kingo SuperUser – программа координирует работу устройства, связанную с ROOT-правами. Самостоятельно выбирайте приложения, которым необходимы права суперпользователя

The Cleaner 1.8.8 для Android

Приложение для оптимизации и ускорения вашего девайса на Android с подробной панелью управления. Добавьте скорости вашему смартфону, очистите оперативную и

Мастер очистки кэша 1.09 для Android

Быстрая и надежная очистка кеша на вашем устройстве одним кликом. Приложение выгодно отличает моментальное сканирование девайса, удобный и простой интерфейс, а также

скачать Adguard

Отзывы о программе KeepClean

Admin

Отзывов о программе KeepClean 2.1.3 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 