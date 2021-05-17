Google Files для Android
|Оценка:
|4.40/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.368773909 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Категории:
|Оптимизация - Работа с файлами
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 451 | Статистика
|Размер:
|13,42 Мб
|СКАЧАТЬ
Google Files – официальное приложение от создателя Android совмещает в себе несколько полезных функций.
В первую очередь, это классический файловый менеджер с функциями управления файлами и поиском. Фотографии, видео и документы можно легко находить с помощью фильтров.
Приложение также поможет освободить внутреннюю память от ненужных файлов. В устройстве могут храниться старые картинки из чатов, повторяющиеся файлы, неиспользуемые приложения, кеш и другие лишние данные. Чем дольше вы будете использовать программу, тем больше и точнее будут рекомендации по удалению файлов.
Google Files умеет передавать файлы на другое устройство с установленным приложением даже без интернета. Скорость передачи данных между девайсами достигает 125 Мбит/с. Безопасность обеспечивается благодаря шифрованию WPA2.
Так как программа разрабатывалась с учетом требований операционной системы Android Go, то она не занимает много места и будет работать на девайсах с объемом оперативной памяти от 512 Мб.
- Можно защищать важные файлы с помощью секретной папки.
- Навигация по файлам стала быстрее и проще.
- Удобная регулировка громкости при прослушивании музыки или просмотре видео: достаточно провести пальцем по экрану.
- При просмотре видео можно регулировать яркость, проводя пальцем по левой стороне экрана.
- Реализована перемотка на 10 секунд вперед и назад с помощью двойных нажатий на экран.
- Скорость воспроизведения аудио и видео теперь можно менять.
Root App Deleter – небольшая и полезная утилита для удаления приложений, установленных...
Простое в использовании Android-приложение, позволяющее легко и быстро освободить место в...
Бесплатный инструмент для Android-смартфонов, с помощью которого можно освободить место в...
Cooler – если у вас возникает ощущение, что ваше устройство перегревается, то данная утилита...
Ancleaner, Android cleaner 3.45
Ancleaner, Android cleaner - наверно, самое простое приложение для оптимизации Вашего Android-устройства и очистки его от мусорных и ненужных файлов...
Полезное приложение для тех пользователей, у которых постоянно тормозит телефон и на нем...
Отзывы о программе Google Files
Admin
Отзывов о программе Google Files 1.0.368773909 пока нет, можете добавить...