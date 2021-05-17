Google Files для Android

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Оценка: 4.40/5 голосов - 5
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.368773909 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категории:Оптимизация - Работа с файлами
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 451 | Статистика
Размер:13,42 Мб
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Google Files – официальное приложение от создателя Android совмещает в себе несколько полезных функций.

В первую очередь, это классический файловый менеджер с функциями управления файлами и поиском. Фотографии, видео и документы можно легко находить с помощью фильтров.

Приложение также поможет освободить внутреннюю память от ненужных файлов. В устройстве могут храниться старые картинки из чатов, повторяющиеся файлы, неиспользуемые приложения, кеш и другие лишние данные. Чем дольше вы будете использовать программу, тем больше и точнее будут рекомендации по удалению файлов.

Google Files умеет передавать файлы на другое устройство с установленным приложением даже без интернета. Скорость передачи данных между девайсами достигает 125 Мбит/с. Безопасность обеспечивается благодаря шифрованию WPA2.

Так как программа разрабатывалась с учетом требований операционной системы Android Go, то она не занимает много места и будет работать на девайсах с объемом оперативной памяти от 512 Мб.

Что нового в Google Files 1.0.368773909?
  • Можно защищать важные файлы с помощью секретной папки.
  • Навигация по файлам стала быстрее и проще.
  • Удобная регулировка громкости при прослушивании музыки или просмотре видео: достаточно провести пальцем по экрану.
  • При просмотре видео можно регулировать яркость, проводя пальцем по левой стороне экрана.
  • Реализована перемотка на 10 секунд вперед и назад с помощью двойных нажатий на экран.
  • Скорость воспроизведения аудио и видео теперь можно менять.
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