Отзывы о программе Vidmore Screen Recorder

маша

тупорылая программа. сначала работала хорошо, но потом чем дальше, тем больше стала тормозить, даже если переустановить и скачать старую версию, автоматически какого то черта устанавливается последняя 2.0.2, которая очень тупит. очень не довольна ею теперь.

| | Ответить