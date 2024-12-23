Программы для Windows » CD/DVD диски » Запись » Vidmore Screen Recorder 2.0.8

Vidmore Screen Recorder для Windows

Описание
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Оценка: 1.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $29.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:2.0.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Запись
Загрузок (сегодня/всего):0 / 901 | Статистика
Размер:1.98 Мб
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Vidmore Screen Recorder скриншот № 1
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Vidmore Screen Recorder скриншот № 4

Vidmore Screen Recorder - это удобное и простое в использовании программное обеспечение для записи экрана, которое позволяет захватывать любую часть экрана, записывать HD видео и аудио, а также делать снимки экрана в любое время.

Ключевые функции Vidmore Screen Recorder:

  • Запись видео и аудио файлов - программа хорошо подходит для записи любых видео и аудио файлов. Также имеется возможность записывать звук системы и микрофона.
  • Запись GIF - Vidmore Screen Recorder позволяет сохранять записанные видео или скриншоты в формате GIF.
  • Возможность выбрать время начала и окончания фрагмента, чтобы затем его без проблем вырезать со своего клипа.
  • Функция редактирования - позволяет добавлять текст, стрелки и фигуры к вашей записи или скриншоту. Также можно установить формат видео, предпочитаемый видеокодек и качество видео, добавлять эффекты щелчка мыши и область мыши во время записи.
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Отзывы о программе Vidmore Screen Recorder

маша про Vidmore Screen Recorder 1.1.16 [20-10-2024]

тупорылая программа. сначала работала хорошо, но потом чем дальше, тем больше стала тормозить, даже если переустановить и скачать старую версию, автоматически какого то черта устанавливается последняя 2.0.2, которая очень тупит. очень не довольна ею теперь.
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