Vidmore Screen Recorder для Windows
|Оценка:
|1.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $29.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2.0.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Vidmore Studio
|Категория:
|Запись
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 901 | Статистика
|Размер:
|1.98 Мб
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Vidmore Screen Recorder - это удобное и простое в использовании программное обеспечение для записи экрана, которое позволяет захватывать любую часть экрана, записывать HD видео и аудио, а также делать снимки экрана в любое время.
Ключевые функции Vidmore Screen Recorder:
- Запись видео и аудио файлов - программа хорошо подходит для записи любых видео и аудио файлов. Также имеется возможность записывать звук системы и микрофона.
- Запись GIF - Vidmore Screen Recorder позволяет сохранять записанные видео или скриншоты в формате GIF.
- Возможность выбрать время начала и окончания фрагмента, чтобы затем его без проблем вырезать со своего клипа.
- Функция редактирования - позволяет добавлять текст, стрелки и фигуры к вашей записи или скриншоту. Также можно установить формат видео, предпочитаемый видеокодек и качество видео, добавлять эффекты щелчка мыши и область мыши во время записи.
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Отзывы о программе Vidmore Screen Recorder
маша про Vidmore Screen Recorder 1.1.16 [20-10-2024]
тупорылая программа. сначала работала хорошо, но потом чем дальше, тем больше стала тормозить, даже если переустановить и скачать старую версию, автоматически какого то черта устанавливается последняя 2.0.2, которая очень тупит. очень не довольна ею теперь.
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