QB64 - кроссплатформенная разновидность популярного в прошлом языка программирования Basic, имеющий обратную совместимость со своими прародителями QBasic и QuickBASIC. Позволяет компилировать с помощью QB64 старые игры, написанные на QB, такие как Gorillas, змейку и пр.

Присутствует поддержка любых разрешений экрана, работы с картинками в PNG и музыкой в MP3, отображение векторных шрифтов, трехмерная графика, поддержка сети, возможность растянуть окно с редактором при работе в графическом режиме.

В состав QB64 включена простая среда IDE, похожая на ту, которая поставлялась с QuickBasic.