QB64 для Windows

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Оценка: 5.00/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Basic, VB, VB DotNet
Загрузок (сегодня/всего):2 / 754 | Статистика
Размер:146,07 Мб
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QB64 - кроссплатформенная разновидность популярного в прошлом языка программирования Basic, имеющий обратную совместимость со своими прародителями QBasic и QuickBASIC. Позволяет компилировать с помощью QB64 старые игры, написанные на QB, такие как Gorillas, змейку и пр.

Присутствует поддержка любых разрешений экрана, работы с картинками в PNG и музыкой в MP3, отображение векторных шрифтов, трехмерная графика, поддержка сети, возможность растянуть окно с редактором при работе в графическом режиме.

В состав QB64 включена простая среда IDE, похожая на ту, которая поставлялась с QuickBasic.

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Отзывы о программе QB64

Виктор Соснин про QB64 1.4 [28-02-2021]

Отличная программа! Программы, разработанные в старом Qbasic работают в этой программе практически без корректировок.
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Виктор про QB64 1.4 [26-02-2021]

Большое спасибо! Прекрасная программа для Windows 10. Все мои старые программы заработали сразу практически без корректировки.
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