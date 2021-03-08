QB64 для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Galleon
|Категория:
|Basic, VB, VB DotNet
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 754 | Статистика
|Размер:
|146,07 Мб
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QB64 - кроссплатформенная разновидность популярного в прошлом языка программирования Basic, имеющий обратную совместимость со своими прародителями QBasic и QuickBASIC. Позволяет компилировать с помощью QB64 старые игры, написанные на QB, такие как Gorillas, змейку и пр.
Присутствует поддержка любых разрешений экрана, работы с картинками в PNG и музыкой в MP3, отображение векторных шрифтов, трехмерная графика, поддержка сети, возможность растянуть окно с редактором при работе в графическом режиме.
В состав QB64 включена простая среда IDE, похожая на ту, которая поставлялась с QuickBasic.
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Отзывы о программе QB64
Виктор Соснин про QB64 1.4 [28-02-2021]
Отличная программа! Программы, разработанные в старом Qbasic работают в этой программе практически без корректировок.
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Виктор про QB64 1.4 [26-02-2021]
Большое спасибо! Прекрасная программа для Windows 10. Все мои старые программы заработали сразу практически без корректировки.
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