Cache Cleaner - приложение для очистки кеша, которое будет полезно практически любому владельцу Android-смартфонов или планшетов, т.к. в каждом мобильном устройстве со временем накапливается масса ненужной информации, замедляющая в свою очередь работу самого устройства. Именно поэтому очень важно вовремя очищать кэш и удалять временные файлы.

Программа очень проста в использовании. Достаточно выбрать приложения, требующих очистки кеша, и все остальное программа сделает сама. В настройках можно выбрать опцию, позволяющую осуществлять очистку сразу после запуска Cache Cleaner, а также автоматически очищать весь мусор при запуске устройства. Не требует наличия root-прав.