Cache Cleaner для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.2.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Frozen Developers
|Категория:
|Оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1,02 Мб
|СКАЧАТЬ
Cache Cleaner - приложение для очистки кеша, которое будет полезно практически любому владельцу Android-смартфонов или планшетов, т.к. в каждом мобильном устройстве со временем накапливается масса ненужной информации, замедляющая в свою очередь работу самого устройства. Именно поэтому очень важно вовремя очищать кэш и удалять временные файлы.
Программа очень проста в использовании. Достаточно выбрать приложения, требующих очистки кеша, и все остальное программа сделает сама. В настройках можно выбрать опцию, позволяющую осуществлять очистку сразу после запуска Cache Cleaner, а также автоматически очищать весь мусор при запуске устройства. Не требует наличия root-прав.
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Admin
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