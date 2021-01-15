Cache Cleaner для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.2.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Оптимизация
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:1,02 Мб
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Cache Cleaner - приложение для очистки кеша, которое будет полезно практически любому владельцу Android-смартфонов или планшетов, т.к. в каждом мобильном устройстве со временем накапливается масса ненужной информации, замедляющая в свою очередь работу самого устройства. Именно поэтому очень важно вовремя очищать кэш и удалять временные файлы.

Программа очень проста в использовании. Достаточно выбрать приложения, требующих очистки кеша, и все остальное программа сделает сама. В настройках можно выбрать опцию, позволяющую осуществлять очистку сразу после запуска Cache Cleaner, а также автоматически очищать весь мусор при запуске устройства. Не требует наличия root-прав.

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