Microsoft Excel Viewer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|12.0.6320.5000 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Microsoft Corporation
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 5 | Статистика
|Размер:
|51,16 Мб
|СКАЧАТЬ
Microsoft Excel Viewer - удобный инструмент для просмотра и печати электронных таблиц в форматe MS Excel (.xlsx, .xlsm, .xlsb, .xltx, .xltm, .xls, .xlt, .xlm и xlw) без необходимости установки полной версии Microsoft Office Excel. Присутствует возможность копировать содержимое документов или их отдельные фрагменты, просматривать документы в различных режимах, изменять ориентацию страницы, оборачивать текст, настраивать масштаб и другие параметры страницы.
Microsoft Office Excel Viewer имеет ограниченный функционал, в котором отсутствуют инструменты для редактирования, сохранения или создания новых электронных таблиц. Программа содержит набор различных средств и функций, которые значительно облегчают просмотр Excel документов.
Основные особенности Microsoft Excel Viewer:
- Просмотр и печать Excel файлов.
- Поддержка форматов .xlsx, .xlsm, .xlsb, .xltx, .xltm, .xls, .xlt, .xlm и xlw.
- Удобный поиск по документу.
- Копирование содержимого документов.
- Настройка параметров страницы.
- Удобный интерфейс.
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