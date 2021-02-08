Microsoft Excel Viewer - удобный инструмент для просмотра и печати электронных таблиц в форматe MS Excel (.xlsx, .xlsm, .xlsb, .xltx, .xltm, .xls, .xlt, .xlm и xlw) без необходимости установки полной версии Microsoft Office Excel. Присутствует возможность копировать содержимое документов или их отдельные фрагменты, просматривать документы в различных режимах, изменять ориентацию страницы, оборачивать текст, настраивать масштаб и другие параметры страницы.

Microsoft Office Excel Viewer имеет ограниченный функционал, в котором отсутствуют инструменты для редактирования, сохранения или создания новых электронных таблиц. Программа содержит набор различных средств и функций, которые значительно облегчают просмотр Excel документов.

Основные особенности Microsoft Excel Viewer: