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Microsoft Excel Viewer для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:12.0.6320.5000 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):5 / 5 | Статистика
Размер:51,16 Мб
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Microsoft Excel Viewer - удобный инструмент для просмотра и печати электронных таблиц в форматe MS Excel (.xlsx, .xlsm, .xlsb, .xltx, .xltm, .xls, .xlt, .xlm и xlw) без необходимости установки полной версии Microsoft Office Excel. Присутствует возможность копировать содержимое документов или их отдельные фрагменты, просматривать документы в различных режимах, изменять ориентацию страницы, оборачивать текст, настраивать масштаб и другие параметры страницы.

Microsoft Office Excel Viewer имеет ограниченный функционал, в котором отсутствуют инструменты для редактирования, сохранения или создания новых электронных таблиц. Программа содержит набор различных средств и функций, которые значительно облегчают просмотр Excel документов.

Основные особенности Microsoft Excel Viewer:

  • Просмотр и печать Excel файлов.
  • Поддержка форматов .xlsx, .xlsm, .xlsb, .xltx, .xltm, .xls, .xlt, .xlm и xlw.
  • Удобный поиск по документу.
  • Копирование содержимого документов.
  • Настройка параметров страницы.
  • Удобный интерфейс.
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