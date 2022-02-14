Click and Relax помогает расслабиться, отвлекает от напряжённого городского ритма, повышает настроение, ограждает от мешающих шумов, снимает стресс, создаёт приятную атмосферу, способствует засыпанию и просто даёт возможность лишний раз насладиться звуками природы.

Найдутся темы на любой вкус: шум прибоя, звуки леса, журчание ручья, пение птиц, потрескивание камина, шум дождя и многие другие. Программа потребляет минимум системных ресурсов и может работать в фоновом режиме.