Click and Relax для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 0
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:96,49 Мб
СКАЧАТЬ
Click and Relax скриншот № 1
Click and Relax скриншот № 2

Click and Relax помогает расслабиться, отвлекает от напряжённого городского ритма, повышает настроение, ограждает от мешающих шумов, снимает стресс, создаёт приятную атмосферу, способствует засыпанию и просто даёт возможность лишний раз насладиться звуками природы.

Найдутся темы на любой вкус: шум прибоя, звуки леса, журчание ручья, пение птиц, потрескивание камина, шум дождя и многие другие. Программа потребляет минимум системных ресурсов и может работать в фоновом режиме.

Что нового в Click and Relax 1.1?
  • добавлена возможность управления темами через область уведомлений (системный трей);
  • прочие небольшие улучшения.
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать ElpyElpy 1.0

Бесплатное приложение для Windows 10, которое позволяет создать идеальную атмосферу для...

скачать СхемоследилкаСхемоследилка 1.3

Схемоследилка - программа, позволяющая выделить или подсветить на схеме для вязания...

скачать БолтунБолтун 3.0

Болтун - это программа-собеседник, которая может поднять или испортить настроение. Болтун...

скачать Аура Леса - дневного и ночногоАура Леса - дневного и ночного 2.8.10d.213

Аура Леса - Программа показывает свой значок рядом с системными часами и воспроизводит реальные божественные звуки девственного леса (дневного и ночного)...

скачать Graffiti StudioGraffiti Studio 2.0

Graffiti Studio - забавная программа для творческих и креативных людей, которая дает возможность...

скачать EntertWPEntertWP 6.0

EntertWP - приложение представляет собой сборник анекдотов, статусов, мыслей и советов. Все пункты обновляются самостоятельно, добавляя новые приколы в программу...

Отзывы о программе Click and Relax

Admin

Отзывов о программе Click and Relax 1.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв