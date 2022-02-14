Click and Relax для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Pothos
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|96,49 Мб
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Click and Relax помогает расслабиться, отвлекает от напряжённого городского ритма, повышает настроение, ограждает от мешающих шумов, снимает стресс, создаёт приятную атмосферу, способствует засыпанию и просто даёт возможность лишний раз насладиться звуками природы.
Найдутся темы на любой вкус: шум прибоя, звуки леса, журчание ручья, пение птиц, потрескивание камина, шум дождя и многие другие. Программа потребляет минимум системных ресурсов и может работать в фоновом режиме.
- добавлена возможность управления темами через область уведомлений (системный трей);
- прочие небольшие улучшения.
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