NVDA для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:2021.3.1 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Текст в речь
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:25,81 Мб
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NVDA - бесплатный портативный экранный ридер с открытым исходным кодом для Windows, который могут использовать люди с особыми потребностями по зрению. Работает исключительно с API доступности, такими как UI Automation, Microsoft Active Accessibility, IAccessible2 и Java Access Bridge, а не использует специализированные видеодрайверы для "перехвата" и интерпретации визуальной информации.

NVDA использует eSpeak в качестве встроенного синтезатора речи. Кроме этого программа поддерживает синтезатор платформы Microsoft Speech, ETI Eloquence, а также поддерживает синтезаторы SAPI. Помимо общей функциональности Windows, NVDA работает с такими программами, как офисные приложения Microsoft, WordPad, Notepad, Windows Media Player, веб-браузеры, такие как Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer и Microsoft Edge. Поддерживается большинство почтовых клиентов, таких как Outlook, Mozilla Thunderbird и Outlook Express. NVDA также работает с большинством функций Microsoft Word, Microsoft PowerPoint и Microsoft Excel. Бесплатные офисные пакеты LibreOffice и OpenOffice.org поддерживаются с помощью пакета Java Access Bridge.

Также данный скринридер может использоваться для тестирования доступности программного обеспечения и веб-сайтов.

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