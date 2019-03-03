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Балаболка 2.15.0.689
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4.07 из 5, всего оценок - 362
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- Рейтинг программы - 4.07 из 5
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Балаболка (Balabolka) - программа предназначена для чтения вслух текстовых файлов. Для воспроизведения звуков человеческого голоса могут использоваться любые речевые синтезаторы, установленные на компьютере.
Воспроизведение речи можно контролировать при помощи стандартных кнопок, подобных тем, что присутствуют в любой мультимедийной программе ("воспроизвести/приостановить/остановить"). Программа умеет читать вслух содержимое буфера обмена, показывать текст, содержащийся в DOC, RTF и HTML файлах, изменять настройки шрифта и цвета, управлять процессом чтения из системного трея (области уведомлений) или при помощи глобальных сочетаний клавиш, произносить набираемый на клавиатуре текст, проверять орфографию. Балаболка предоставляет возможность удалить из текста все знаки переноса на концах строк; это позволит избежать запинок при чтении слов.
Текст может быть сохранен в вида аудиофайла (поддерживаются форматы WAV и MP3.
Программа умеет работать с различными версиями пакета речевых функций Microsoft Speech API (SAPI). Он позволяет изменять скорость, тембр и громкость речи.
Качество речи определяется исключительно выбранным в программе голосовым движком.
Дополнительные файлы к программе:
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|Что нового в Балаболка 2.15.0.689?
- Добавлено пакетное преобразование текстовых файлов в аудиофайлы при помощи online-сервисов синтеза речи.
- Обновлен кодек LAME.
- Исправлены мелкие ошибки.
- Обновлены болгарские и китайские языковые ресурсы (спасибо Костадину Колеву и Анану).
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Отзывы о программе Балаболка
Димас про Балаболка 2.14.0.681 [22-12-2018]
как по мне самая лучшая прога для озвучки аудиокниг.я даже не замарачивался с языковыми пакетами, работает со стандартным голосом вин 10
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Евгений про Балаболка 2.14.0.679 [23-11-2018]
Программа скачалась ,установилась но при загрузке текста не нашёл синтезатора речи на русском языке ,тётка на английском США базовая идёт только и всё ,если не найду на русском синтезатор речи придётся прогу удалить нах...
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Алекс про Балаболка 2.14.0.673 [12-10-2018]
у меня не работает читает на английском
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АНАТОЛИЙ про Балаболка 2.14.0.668 [09-09-2018]
ICE Book Reader ОЧЕНЬ ПРИЛИЧНАЯ ПРОГА
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46Николай64 про Балаболка 2.12.0.659 [14-06-2018]
После обновления Windows 10 в июне перестало открываться окно программы.
Диспетчер задач видит запущенный файл но окна нет.
Перепробовал разные варианты на вкладке "совместимость" не помогло.
Переустановил - нет результата.
Программе конец ???
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46Николай64 в ответ 46Николай64 про Балаболка 2.14.0.676 [25-10-2018]
01.09.2018 ПРОГРАММА РАБОТАЕТ.
ОКНО ОТКРЫВАЕТСЯ ЧИТАЕТ.
ОТЧЕГО ПОЧЕМУ НЕ ПОНЯТНО.
ЭТИ ОНЛАЙН ОБНОВЛЕНИЯ WINDOWS ТРЯСУТ СИСТЕМУ КАЖДЫЙ РАЗ.
ОТКЛЮЧИЛ БЫ И ЗАМОРОЗИЛ СИСТЕМУ ДА ИНТЕРНЕТ НУЖЕН.
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