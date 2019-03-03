Балаболка (Balabolka) - программа предназначена для чтения вслух текстовых файлов. Для воспроизведения звуков человеческого голоса могут использоваться любые речевые синтезаторы, установленные на компьютере.

Воспроизведение речи можно контролировать при помощи стандартных кнопок, подобных тем, что присутствуют в любой мультимедийной программе ("воспроизвести/приостановить/остановить"). Программа умеет читать вслух содержимое буфера обмена, показывать текст, содержащийся в DOC, RTF и HTML файлах, изменять настройки шрифта и цвета, управлять процессом чтения из системного трея (области уведомлений) или при помощи глобальных сочетаний клавиш, произносить набираемый на клавиатуре текст, проверять орфографию. Балаболка предоставляет возможность удалить из текста все знаки переноса на концах строк; это позволит избежать запинок при чтении слов.

Текст может быть сохранен в вида аудиофайла (поддерживаются форматы WAV и MP3.

Программа умеет работать с различными версиями пакета речевых функций Microsoft Speech API (SAPI). Он позволяет изменять скорость, тембр и громкость речи.

Качество речи определяется исключительно выбранным в программе голосовым движком.