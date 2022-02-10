App Usage - приложение, которое отображает историю использования установленных программ, а также позволяет собирать отчеты об активности, получать уведомления о чрезмерном использовании приложения, отслеживать все инсталляции ПО на устройстве, сортировать приложения по различным опциям, управлять ими и быстро удалять при необходимости.

Возможности App Usage: