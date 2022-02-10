App Usage для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.35 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Sam Lu
|Категория:
|Оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|5,96 Мб
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App Usage - приложение, которое отображает историю использования установленных программ, а также позволяет собирать отчеты об активности, получать уведомления о чрезмерном использовании приложения, отслеживать все инсталляции ПО на устройстве, сортировать приложения по различным опциям, управлять ими и быстро удалять при необходимости.
Возможности App Usage:
- Использование приложений и телефона, активность и проверка истории телефона.
- Ежедневное использование, напоминание о чрезмерном использовании.
- Часто используемые приложения.
- История установок приложений.
- Уведомление об установке приложений.
- Следите за удаленными приложениями для последующей установки в случае необходимости.
- Пакетное удаление программ.
- Рут-удаление, удаление приложений в одно нажатие.
- Добавление отдельных заметок для каждого приложения.
- Сортировка приложений по имени, времени использования, количеству доступа, обновлениям и размеру.
- Отображение приложений в виде нескольких столбцов.
- Пакетная очистка данных и кэша.
- Отображение информации о приложениях.
- Пакетный просмотр приложений в Google Play.
- Удобный поиск по имени.
- Возможность поделиться списком приложений с друзьями.
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