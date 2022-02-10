App Usage для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:5.35 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Оптимизация
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:5,96 Мб
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App Usage - приложение, которое отображает историю использования установленных программ, а также позволяет собирать отчеты об активности, получать уведомления о чрезмерном использовании приложения, отслеживать все инсталляции ПО на устройстве, сортировать приложения по различным опциям, управлять ими и быстро удалять при необходимости.

Возможности App Usage:

  • Использование приложений и телефона, активность и проверка истории телефона.
  • Ежедневное использование, напоминание о чрезмерном использовании.
  • Часто используемые приложения.
  • История установок приложений.
  • Уведомление об установке приложений.
  • Следите за удаленными приложениями для последующей установки в случае необходимости.
  • Пакетное удаление программ.
  • Рут-удаление, удаление приложений в одно нажатие.
  • Добавление отдельных заметок для каждого приложения.
  • Сортировка приложений по имени, времени использования, количеству доступа, обновлениям и размеру.
  • Отображение приложений в виде нескольких столбцов.
  • Пакетная очистка данных и кэша.
  • Отображение информации о приложениях.
  • Пакетный просмотр приложений в Google Play.
  • Удобный поиск по имени.
  • Возможность поделиться списком приложений с друзьями.
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