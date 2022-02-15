SewWhat-Pro - программное обеспечение для просмотра, редактирования и конвертирования файлов вышивки различных производителей швейных изделий. Программа включает встроенные инструменты управления проектами, несколько способов импорта и расположения предварительно оцифрованных надписей, а также специальные инструменты, облегчающие добавление границ и закрепочных стежков к существующим образцам.

Основные возможности SewWhat-Pro: