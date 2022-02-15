SewWhat-Pro для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Демо версия | Цена: $65.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|4.5.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|S & S Computing
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|11,96 Мб
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SewWhat-Pro - программное обеспечение для просмотра, редактирования и конвертирования файлов вышивки различных производителей швейных изделий. Программа включает встроенные инструменты управления проектами, несколько способов импорта и расположения предварительно оцифрованных надписей, а также специальные инструменты, облегчающие добавление границ и закрепочных стежков к существующим образцам.
Основные возможности SewWhat-Pro:
- Просмотр файлов вышивки, даже если они включены в архивы zip или rar.
- Просмотр эскизов (в режиме просмотра альбомов) файлов в рабочем каталоге.
- Запись на дискеты Designer-1 и USB-накопители.
- Использование шрифтов TrueType для создания надписей-монограмм (с разной степенью качества).
- Изменение размера, расположения, удаление, поворот и объединение швейных моделей.
- Конвертирование из различных форматов файлов и сохранение в них по отдельности или в пакетном режиме.
- Имитация вышивки в реальном времени из выкройки.
- Изменение отдельных цветов ниток и фоновых тканей.
- Печать выкройки и сводка выкройки.
- Просмотр (или скрытие) гистограммы распределения длины нитей для каждой детали.
- Инструмент вырезания аппликации для создания SVG и JPG файлов для контура аппликации, используемых для вырезания ткани аппликации в программах Cameo и Cricut.
- Графическое разделение деталей по определенным стежкам.
- Диалоговое окно настройки плотности для изменения размера детали при постоянной плотности.
- Возможность записи карт Smart Media или Compact Flash для Singer, Brother, Janome и новых машин Bernina.
- Конвертация файлов схем вышивки крестом в файлы вышивки с помощью "плагина" myriaCross (MC).
- Поддержка интерфейса командной строки для преобразования файлов.
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Admin
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