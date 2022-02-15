SewWhat-Pro для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Демо версия | Цена: $65.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:4.5.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:11,96 Мб
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SewWhat-Pro - программное обеспечение для просмотра, редактирования и конвертирования файлов вышивки различных производителей швейных изделий. Программа включает встроенные инструменты управления проектами, несколько способов импорта и расположения предварительно оцифрованных надписей, а также специальные инструменты, облегчающие добавление границ и закрепочных стежков к существующим образцам.

Основные возможности SewWhat-Pro:

  • Просмотр файлов вышивки, даже если они включены в архивы zip или rar.
  • Просмотр эскизов (в режиме просмотра альбомов) файлов в рабочем каталоге.
  • Запись на дискеты Designer-1 и USB-накопители.
  • Использование шрифтов TrueType для создания надписей-монограмм (с разной степенью качества).
  • Изменение размера, расположения, удаление, поворот и объединение швейных моделей.
  • Конвертирование из различных форматов файлов и сохранение в них по отдельности или в пакетном режиме.
  • Имитация вышивки в реальном времени из выкройки.
  • Изменение отдельных цветов ниток и фоновых тканей.
  • Печать выкройки и сводка выкройки.
  • Просмотр (или скрытие) гистограммы распределения длины нитей для каждой детали.
  • Инструмент вырезания аппликации для создания SVG и JPG файлов для контура аппликации, используемых для вырезания ткани аппликации в программах Cameo и Cricut.
  • Графическое разделение деталей по определенным стежкам.
  • Диалоговое окно настройки плотности для изменения размера детали при постоянной плотности.
  • Возможность записи карт Smart Media или Compact Flash для Singer, Brother, Janome и новых машин Bernina.
  • Конвертация файлов схем вышивки крестом в файлы вышивки с помощью "плагина" myriaCross (MC).
  • Поддержка интерфейса командной строки для преобразования файлов.
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