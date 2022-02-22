CherryTree для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.99.46 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Giuseppe Penone
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|56,51 Мб
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CherryTree - простая в работе программа для создания текстовых заметок. Присутствует возможность создавать иерархическую структуру заметок, имеется подсветка синтаксиса, защита паролем, импорт и экспорт заметок и многое другое. С помощью программы вы легко сможете создать и в дальнейшем управлять заметками.
Основные возможности CherryTree:
- насыщенный текст (цвет переднего плана, цвет фона, жирный, курсив, подчеркивание, зачеркивание, заголовки и пр.);
- подсветка синтаксиса с поддержкой нескольких языков программирования;
- работа с изображениями: вставка в текст, редактирование (изменение размера/поворот), сохранение в формате PNG;
- работа со встроенными файлами: вставка в текст, сохранение на диск;
- работа с многоуровневыми списками (маркированные, нумерованные, список дел и переключение между ними, многострочные с Shift+Enter);
- работа с простыми таблицами (ячейки с обычным текстом), вырезание/копирование/вставка строки, импорт/экспорт в файл CSV;
- выравнивание текста, изображений, таблиц (слева/в центре/вправо/заполнение);
- гиперссылки, связанные с текстом и изображениями (ссылки на веб-страницы, ссылки на узлы/узлы + якоря, ссылки на файлы, ссылки на папки);
- проверка орфографии (с помощью gspell);
- копирование/вставка внутри приложения: поддерживаются отдельные изображения, отдельные кодовые блоки, отдельные таблицы и комбинированный выбор насыщенного текста, изображений, кодовых блоков и таблиц;
- копирование списка файлов из файлового менеджера и вставка в cherrytree создает список ссылок на файлы, изображения распознаются и вставляются в текст;
- печать и сохранение в pdf-файл выделения / узла / узла и подузлов / всего дерева;
- итерация последнего поиска, итерация последней замены, итерация последнего примененного форматирования текста;
- импорт из html-файла, импорт из папки html-файлов, из обычного текстового файла, импорт из папки с обычными текстовыми файлами и пр.;
- экспорт в файл;
- защита паролем;
- перетаскивание узлов дерева;
- автоматическая ссылка на веб-страницу при записи URL;
- и многое другое...
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