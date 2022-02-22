CherryTree для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:0.99.46 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:56,51 Мб
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CherryTree - простая в работе программа для создания текстовых заметок. Присутствует возможность создавать иерархическую структуру заметок, имеется подсветка синтаксиса, защита паролем, импорт и экспорт заметок и многое другое. С помощью программы вы легко сможете создать и в дальнейшем управлять заметками.

Основные возможности CherryTree:

  • насыщенный текст (цвет переднего плана, цвет фона, жирный, курсив, подчеркивание, зачеркивание, заголовки и пр.);
  • подсветка синтаксиса с поддержкой нескольких языков программирования;
  • работа с изображениями: вставка в текст, редактирование (изменение размера/поворот), сохранение в формате PNG;
  • работа со встроенными файлами: вставка в текст, сохранение на диск;
  • работа с многоуровневыми списками (маркированные, нумерованные, список дел и переключение между ними, многострочные с Shift+Enter);
  • работа с простыми таблицами (ячейки с обычным текстом), вырезание/копирование/вставка строки, импорт/экспорт в файл CSV;
  • выравнивание текста, изображений, таблиц (слева/в центре/вправо/заполнение);
  • гиперссылки, связанные с текстом и изображениями (ссылки на веб-страницы, ссылки на узлы/узлы + якоря, ссылки на файлы, ссылки на папки);
  • проверка орфографии (с помощью gspell);
  • копирование/вставка внутри приложения: поддерживаются отдельные изображения, отдельные кодовые блоки, отдельные таблицы и комбинированный выбор насыщенного текста, изображений, кодовых блоков и таблиц;
  • копирование списка файлов из файлового менеджера и вставка в cherrytree создает список ссылок на файлы, изображения распознаются и вставляются в текст;
  • печать и сохранение в pdf-файл выделения / узла / узла и подузлов / всего дерева;
  • итерация последнего поиска, итерация последней замены, итерация последнего примененного форматирования текста;
  • импорт из html-файла, импорт из папки html-файлов, из обычного текстового файла, импорт из папки с обычными текстовыми файлами и пр.;
  • экспорт в файл;
  • защита паролем;
  • перетаскивание узлов дерева;
  • автоматическая ссылка на веб-страницу при записи URL;
  • и многое другое...
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