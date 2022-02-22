CherryTree - простая в работе программа для создания текстовых заметок. Присутствует возможность создавать иерархическую структуру заметок, имеется подсветка синтаксиса, защита паролем, импорт и экспорт заметок и многое другое. С помощью программы вы легко сможете создать и в дальнейшем управлять заметками.

Основные возможности CherryTree: