Free Image Watermark Eraser для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|9.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|GiliSoft
|Категория:
|Печати, водяные знаки
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 4 | Статистика
|Размер:
|19,63 Мб
Free Image Watermark Eraser быстро удаляет нежелательные объекты, такие как логотип, текст, штампы, водяной знак, и прочие объекты, а также позволяет мгновенно автоматически исправлять изображения.
Возможности Free Image Watermark Eraser:
- Удаление нежелательных объектов с изображений (логотипы, водяные знаки, линии электропередач, люди, текст или любые другие нежелательные артефакты).
- Удобный инструмент для удаления любых водяных знаков с ваших фотографий с помощью нескольких простых шагов.
- Пакетная обработка фотографий
- Поддержка почти всех популярных форматов изображений, включая JPG, PNG, BMP и др.
- Экспорт в оригинальные форматы фотографий.
- Добавление текстового водяного знака на фотографию - позволяет добавлять пользовательский водяной знак (изображение или текст) на ваши изображения.
- Множество функций редактирования (обрезка, поворот, переворот, настройка цвета, фильтры и пр.).
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