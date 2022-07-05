Free Image Watermark Eraser для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:9.2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Печати, водяные знаки
Загрузок (сегодня/всего):4 / 4 | Статистика
Размер:19,63 Мб
Free Image Watermark Eraser скриншот № 1
Free Image Watermark Eraser скриншот № 2
Free Image Watermark Eraser скриншот № 3
Free Image Watermark Eraser скриншот № 4

Free Image Watermark Eraser быстро удаляет нежелательные объекты, такие как логотип, текст, штампы, водяной знак, и прочие объекты, а также позволяет мгновенно автоматически исправлять изображения.

Возможности Free Image Watermark Eraser:

  • Удаление нежелательных объектов с изображений (логотипы, водяные знаки, линии электропередач, люди, текст или любые другие нежелательные артефакты).
  • Удобный инструмент для удаления любых водяных знаков с ваших фотографий с помощью нескольких простых шагов.
  • Пакетная обработка фотографий
  • Поддержка почти всех популярных форматов изображений, включая JPG, PNG, BMP и др.
  • Экспорт в оригинальные форматы фотографий.
  • Добавление текстового водяного знака на фотографию - позволяет добавлять пользовательский водяной знак (изображение или текст) на ваши изображения.
  • Множество функций редактирования (обрезка, поворот, переворот, настройка цвета, фильтры и пр.).
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