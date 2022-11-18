Vovsoft Burn Studio для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|Запись
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|710 Кб
Vovsoft Burn Studio - это действительно легкая утилита для записи CD, DVD и Blu-ray размером всего 700 КБ, которая не содержит никаких излишеств или чрезмерно сложных настроек, которые могут присутствовать в других программах для записи - она проста и удобна в использовании.
Приложение позволяет легко добавлять файлы и папки и записывать их простым нажатием на кнопку Burn. В программе также предусмотрена поддержка проверки диска после завершения процесса записи. Кроме того присутствует возможность форматировать перезаписываемые диски, чтобы записать их снова, а также можно создавать пользовательские этикетки для дисков.
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