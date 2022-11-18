Vovsoft Burn Studio для Windows

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Запись
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:710 Кб
Vovsoft Burn Studio скриншот № 1

Vovsoft Burn Studio - это действительно легкая утилита для записи CD, DVD и Blu-ray размером всего 700 КБ, которая не содержит никаких излишеств или чрезмерно сложных настроек, которые могут присутствовать в других программах для записи - она проста и удобна в использовании.

Приложение позволяет легко добавлять файлы и папки и записывать их простым нажатием на кнопку Burn. В программе также предусмотрена поддержка проверки диска после завершения процесса записи. Кроме того присутствует возможность форматировать перезаписываемые диски, чтобы записать их снова, а также можно создавать пользовательские этикетки для дисков.

Примечание! Для работы этой программы требуется .NET Framework 3.5.
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