Vovsoft Burn Studio - это действительно легкая утилита для записи CD, DVD и Blu-ray размером всего 700 КБ, которая не содержит никаких излишеств или чрезмерно сложных настроек, которые могут присутствовать в других программах для записи - она проста и удобна в использовании.

Приложение позволяет легко добавлять файлы и папки и записывать их простым нажатием на кнопку Burn. В программе также предусмотрена поддержка проверки диска после завершения процесса записи. Кроме того присутствует возможность форматировать перезаписываемые диски, чтобы записать их снова, а также можно создавать пользовательские этикетки для дисков.

Примечание! Для работы этой программы требуется .NET Framework 3.5.