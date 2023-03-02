Screen Reader - это простая утилита для слепых или слабовидящих пользователей, которая включает в себя функции преобразования текста в речь и масштабирования. Это небольшое приложение поможет людям с плохим зрением работать без напряжения глаз.

Когда речь идет о доступности, слабое зрение, нарушения зрения или некоторые заболевания становятся непреодолимым препятствием для использования программного обеспечения. Вот почему важно сделать программное обеспечение максимально доступным для широкого круга людей, чтобы каждый мог воспользоваться возможностями, которые могут предложить компьютеры.

Vovsoft Screen Reader пытается обнаружить любой текст, на котором находится курсор мыши, и прочитать его вслух. Это особенно полезно, когда пользователь взаимодействует с любым приложением Windows. Можно выбрать один из установленных голосовых движков и настроить скорость речи.

Также Vovsoft Screen Reader включает встроенную функцию масштабирования. Программа может увеличивать ту часть экрана, на которой находится курсор мыши. Пользователь также может выбрать коэффициент увеличения.