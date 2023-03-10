Office File Explorer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.1.45 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Brandon Desjarlais
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|148,86 Мб
Office File Explorer - утилита, предназначение которого обеспечить потенциальную диагностику файлов документов Office Open Xml в формате Word, Excel и PowerPoint (.docx, .dotx, .docm, .xlsx, .xlst, .xlsm, .pptx, .pptm). Инструмент также может выполнять ряд проверок на наличие известных повреждений документа в базовых xml-тегах для возможного исправления и открытия файла в Office.
Хотя последние версии Microsoft Office могут автоматически сохранять изменения, внесенные в документ через определенные промежутки времени, внезапная потеря питания или случайный перезапуск все равно могут повредить файл, что в конечном итоге приводит к появлению всплывающих окон с ошибками при попытке повторного открытия документа с помощью соответствующего инструмента редактирования. В этом случае Office File Explorer анализирует содержимое файла и извлекает различные элементы, такие как изображения, гиперссылки и сноски, чтобы пользователи могли проследить свою работу в случае необходимости переписать последние абзацы, которые не удалось сохранить из-за поврежденного форматирования.
Кроме того, программа дает возможность исправлять отдельные поврежденные элементы, такие как таблицы, комментарии и правки, что очень удобно для тех, кто пытается минимизировать свои потери. Если сам жесткий диск неисправен, пользователи, нуждающиеся в исправлении сразу нескольких документов, могут воспользоваться опцией пакетной обработки, чтобы автоматизировать процесс восстановления.
Если у вас недавно отключилось электричество во время работы над важным проектом или вы просто хотите проверить и извлечь определенные элементы данных из документа, не прибегая к установке пакета Microsoft Office Suite, Office File Explorer может стать подходящим инструментом для этой работы, учитывая его доступный пользовательский интерфейс и широкий спектр возможностей восстановления данных.
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