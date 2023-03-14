Text Statistics Analyzer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $19.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|3.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 4 | Статистика
|Размер:
|2,51 Мб
Text Statistics Analyzer - анализируйте статистику частоты символов, слов и строк с помощью этой легкой утилиты, которая может оказаться весьма полезной при изучении лингвистики. Графический интерфейс содержит две основные кнопки, одна из которых позволяет загрузить текст из файла, а другая запускает сам анализ. Вы также можете просто вставить текст в главное окно, просмотреть его и даже при необходимости внести изменения.
Что касается статистических данных, которые предоставляет программа, то они предлагаются в новом окне, разделенном на несколько вкладок. Раздел Общие сведения информирует об общем количестве символов, слов и строк, а также о том, сколько уникальных элементов было использовано в тексте. Более того, частота символов, слов и строк также может быть интерпретирована: каждый элемент связан с подробной информацией о количестве случаев его появления в тексте. Кроме того, частота выражается в процентах, что позволяет получить представление о ваших лингвистических привычках.
Если вы считаете, что удобнее изучить результаты ваших поисков в CSV-файле, можно легко при желании экспортировать все данные. Синонимы можно отобразить, щелкнув правой кнопкой мыши на любом слове в окне результатов.
Помимо составления списков букв, слов и строк, с помощью этой программы можно легко и быстро создавать круговые диаграммы. Все, что вам нужно сделать, это перейти на нужную вкладку и нажать кнопку Круговая диаграмма.
Основные функции Text Statistics Analyzer:
- Частота встречаемости букв.
- Частота слов и строк.
- Отметка 2-словных, 3-словных и 4-словных фраз.
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