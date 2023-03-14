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Text Statistics Analyzer для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $19.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:3.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):4 / 4 | Статистика
Размер:2,51 Мб
Text Statistics Analyzer скриншот № 1
Text Statistics Analyzer скриншот № 2

Text Statistics Analyzer - анализируйте статистику частоты символов, слов и строк с помощью этой легкой утилиты, которая может оказаться весьма полезной при изучении лингвистики. Графический интерфейс содержит две основные кнопки, одна из которых позволяет загрузить текст из файла, а другая запускает сам анализ. Вы также можете просто вставить текст в главное окно, просмотреть его и даже при необходимости внести изменения.

Что касается статистических данных, которые предоставляет программа, то они предлагаются в новом окне, разделенном на несколько вкладок. Раздел Общие сведения информирует об общем количестве символов, слов и строк, а также о том, сколько уникальных элементов было использовано в тексте. Более того, частота символов, слов и строк также может быть интерпретирована: каждый элемент связан с подробной информацией о количестве случаев его появления в тексте. Кроме того, частота выражается в процентах, что позволяет получить представление о ваших лингвистических привычках.

Если вы считаете, что удобнее изучить результаты ваших поисков в CSV-файле, можно легко при желании экспортировать все данные. Синонимы можно отобразить, щелкнув правой кнопкой мыши на любом слове в окне результатов.

Помимо составления списков букв, слов и строк, с помощью этой программы можно легко и быстро создавать круговые диаграммы. Все, что вам нужно сделать, это перейти на нужную вкладку и нажать кнопку Круговая диаграмма.

Основные функции Text Statistics Analyzer:

  • Частота встречаемости букв.
  • Частота слов и строк.
  • Отметка 2-словных, 3-словных и 4-словных фраз.
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