Text to MP3 Converter для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $19.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:2.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Текст в речь - Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:17,43 Мб
Text to MP3 Converter скриншот № 1
Text to MP3 Converter скриншот № 2

Text to MP3 Converter - приложение, позволяющее легко преобразовать любой текст в речь.Вы можете преобразовать текст в речь и сохранить его как аудиофайл в несколько кликов. Текст можно экспортировать в файлы MP3 и WAV. Программа использует предустановленный движок Microsoft SAPI Text-to-Speech (TTS) для генерации голоса.

Помимо файлов TXT, это программное обеспечение также поддерживает загрузку файлов PDF и документов Microsoft Word. Также можно использовать "Пакетное преобразование" для одновременного преобразования нескольких файлов.

Присутствует возможность установить множество языков с поддержкой TTS, используя Настройки Windows (Панель управления). В зависимости от версии Windows, перейдите в область "Регион и язык", затем "Добавить язык", выбрав его или загрузив языковой пакет. Наконец, перезапустите программу, чтобы обнаружить установленные языки.

Основные функции Text to MP3 Converter:

  • Выбор скорости речи (быстро-медленно).
  • Выбор высоты тона голоса (высокий-низкий).
  • Произношение.
  • Конвертация DOCX в MP3, DOC в MP3, PDF в MP3.
  • Преобразование любого текста в речь.
  • Вставка тишины.
  • Выделение голоса за кадром.
  • Возможность экспортировать в файлы MP3 и WAV.
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