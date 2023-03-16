Text to MP3 Converter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $19.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категории:
|Текст в речь - Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|17,43 Мб
Text to MP3 Converter - приложение, позволяющее легко преобразовать любой текст в речь.Вы можете преобразовать текст в речь и сохранить его как аудиофайл в несколько кликов. Текст можно экспортировать в файлы MP3 и WAV. Программа использует предустановленный движок Microsoft SAPI Text-to-Speech (TTS) для генерации голоса.
Помимо файлов TXT, это программное обеспечение также поддерживает загрузку файлов PDF и документов Microsoft Word. Также можно использовать "Пакетное преобразование" для одновременного преобразования нескольких файлов.
Присутствует возможность установить множество языков с поддержкой TTS, используя Настройки Windows (Панель управления). В зависимости от версии Windows, перейдите в область "Регион и язык", затем "Добавить язык", выбрав его или загрузив языковой пакет. Наконец, перезапустите программу, чтобы обнаружить установленные языки.
Основные функции Text to MP3 Converter:
- Выбор скорости речи (быстро-медленно).
- Выбор высоты тона голоса (высокий-низкий).
- Произношение.
- Конвертация DOCX в MP3, DOC в MP3, PDF в MP3.
- Преобразование любого текста в речь.
- Вставка тишины.
- Выделение голоса за кадром.
- Возможность экспортировать в файлы MP3 и WAV.
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