Text to MP3 Converter - приложение, позволяющее легко преобразовать любой текст в речь.Вы можете преобразовать текст в речь и сохранить его как аудиофайл в несколько кликов. Текст можно экспортировать в файлы MP3 и WAV. Программа использует предустановленный движок Microsoft SAPI Text-to-Speech (TTS) для генерации голоса.

Помимо файлов TXT, это программное обеспечение также поддерживает загрузку файлов PDF и документов Microsoft Word. Также можно использовать "Пакетное преобразование" для одновременного преобразования нескольких файлов.

Присутствует возможность установить множество языков с поддержкой TTS, используя Настройки Windows (Панель управления). В зависимости от версии Windows, перейдите в область "Регион и язык", затем "Добавить язык", выбрав его или загрузив языковой пакет. Наконец, перезапустите программу, чтобы обнаружить установленные языки.

Основные функции Text to MP3 Converter: