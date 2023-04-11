imDesktop для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Создание заставок
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:7,86 Мб
imDesktop скриншот № 1
imDesktop скриншот № 2

imDesktop - это приложение Windows для установки видео, аудио, статических изображений и музыки в качестве обоев.

imDesktop значительно повысит развлекательный уровень вашего рабочего стола, позволяя воспроизводить видео, аудио и анимированные GIF-файлы в качестве обоев в фоновом режиме. Когда ваш компьютер неактивен, он также служит видеозаставкой, поэтому вы можете смотреть свои любимые видео.

Программа поддерживает все мультимедийные форматы, такие как статические изображения (PNG/JPG/JPEG/BMP), видео (MP4/AVI/WMV/WVC/MPEG) и музыку (MP3/WAV/AAC). Утилита очень проста в использовании. Вы можете настроить интервал обоев, режим воспроизведения, режим растяжения и громкость в диалоговом окне Настройки несколькими щелчками мыши.

Приложение использует очень мало ресурсов процессора и памяти. Он автоматически определяет полноэкранные и развернутые приложения, чтобы приостановить анимацию во время игр или просмотра фильмов.

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