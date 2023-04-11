imDesktop для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|YL Computing,Inc
|Категория:
|Создание заставок
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|7,86 Мб
imDesktop - это приложение Windows для установки видео, аудио, статических изображений и музыки в качестве обоев.
imDesktop значительно повысит развлекательный уровень вашего рабочего стола, позволяя воспроизводить видео, аудио и анимированные GIF-файлы в качестве обоев в фоновом режиме. Когда ваш компьютер неактивен, он также служит видеозаставкой, поэтому вы можете смотреть свои любимые видео.
Программа поддерживает все мультимедийные форматы, такие как статические изображения (PNG/JPG/JPEG/BMP), видео (MP4/AVI/WMV/WVC/MPEG) и музыку (MP3/WAV/AAC). Утилита очень проста в использовании. Вы можете настроить интервал обоев, режим воспроизведения, режим растяжения и громкость в диалоговом окне Настройки несколькими щелчками мыши.
Приложение использует очень мало ресурсов процессора и памяти. Он автоматически определяет полноэкранные и развернутые приложения, чтобы приостановить анимацию во время игр или просмотра фильмов.
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