imDesktop - это приложение Windows для установки видео, аудио, статических изображений и музыки в качестве обоев.

imDesktop значительно повысит развлекательный уровень вашего рабочего стола, позволяя воспроизводить видео, аудио и анимированные GIF-файлы в качестве обоев в фоновом режиме. Когда ваш компьютер неактивен, он также служит видеозаставкой, поэтому вы можете смотреть свои любимые видео.

Программа поддерживает все мультимедийные форматы, такие как статические изображения (PNG/JPG/JPEG/BMP), видео (MP4/AVI/WMV/WVC/MPEG) и музыку (MP3/WAV/AAC). Утилита очень проста в использовании. Вы можете настроить интервал обоев, режим воспроизведения, режим растяжения и громкость в диалоговом окне Настройки несколькими щелчками мыши.

Приложение использует очень мало ресурсов процессора и памяти. Он автоматически определяет полноэкранные и развернутые приложения, чтобы приостановить анимацию во время игр или просмотра фильмов.