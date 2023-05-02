Alternate Password Generator для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.140 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Alternate Tools
|Категория:
|Пароли
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 4 | Статистика
|Размер:
|2,64 Мб
Alternate Password Generator - приложение может помочь вам генерировать надежные пароли или проверить существующие пароли по словарю, заданному пользователем, и/или методом перебора. После того как вы сгенерировали пароль, вы можете скопировать его в буфер обмена или экспортировать в TXT для последующего анализа или хранения.
Когда вы хотите получить новый пароль, вам необходимо указать его длину и тип символов, которые вы хотите включить (прописные или строчные буквы, цифры или специальные символы). Можно вручную отредактировать списки символов, чтобы в них были включены только те, которые вы предпочитаете.
Кроме того Alternate Password Generator предоставляет вам функцию проверки пароля - для этого вам нужно только выбрать тип проверки: по словарю или методом перебора. Также можно настроить продолжительность проверки (по умолчанию она составляет 5 минут). Если ваш пароль будет найден в течение нескольких минут, лучше выбрать другой, желательно более длинный.
В целом, Password Generator может использоваться как новичками, так и опытными пользователями для создания паролей и проверки их надежности. К сожалению, за один раз можно обработать только один пароль, поэтому если вас интересует несколько паролей, их нужно генерировать отдельно.
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