Программы для Windows » Безопасность » Пароли » Alternate Password Generator 1.140

Alternate Password Generator для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.140 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Пароли
Загрузок (сегодня/всего):4 / 4 | Статистика
Размер:2,64 Мб
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Alternate Password Generator - приложение может помочь вам генерировать надежные пароли или проверить существующие пароли по словарю, заданному пользователем, и/или методом перебора. После того как вы сгенерировали пароль, вы можете скопировать его в буфер обмена или экспортировать в TXT для последующего анализа или хранения.

Когда вы хотите получить новый пароль, вам необходимо указать его длину и тип символов, которые вы хотите включить (прописные или строчные буквы, цифры или специальные символы). Можно вручную отредактировать списки символов, чтобы в них были включены только те, которые вы предпочитаете.

Кроме того Alternate Password Generator предоставляет вам функцию проверки пароля - для этого вам нужно только выбрать тип проверки: по словарю или методом перебора. Также можно настроить продолжительность проверки (по умолчанию она составляет 5 минут). Если ваш пароль будет найден в течение нескольких минут, лучше выбрать другой, желательно более длинный.

В целом, Password Generator может использоваться как новичками, так и опытными пользователями для создания паролей и проверки их надежности. К сожалению, за один раз можно обработать только один пароль, поэтому если вас интересует несколько паролей, их нужно генерировать отдельно.

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