Vitascene для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $249.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:4.0.285 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:156,19 Мб
Vitascene скриншот № 1
Vitascene скриншот № 2

Vitascene - многофункциональный и интуитивно понятный инструмент, позволяющий управлять различными настройками и применять профессиональные фильтры и эффекты к своим фотографиям.

Vitascene позволяет пользователям предварительно просмотреть, как выглядят эффекты перед их применением. Большое количество опций собрано в нескольких категориях, таких как "Вид пленки", "Вид пленки - Экстрем", "Вид пленки - Оттенок", "Старая пленка", "Расфокус", "Размытие", "Лучи", "Маска", "Граница", "Блеск", "Глим", "Грязный", "Контрастный вид" и др.

Как уже упоминалось, в каждой категории есть несколько вариантов на выбор, и все они могут быть изменены в соответствии с вашими потребностями путем настройки таких характеристик, как интенсивность и частота, а также некоторых деталей настройки цвета, таких как яркость, контрастность, насыщенность, оттенок и гамма.

Редактор изображений поддерживает широкий спектр форматов для импортируемых файлов, а именно ASF, AVI, BMP, GIF, JPEG, PGM, PNG, PPM, PSD, SGI, TARGA, TIFF и WMF. Однако видео можно экспортировать только в AVI, JPEG, PNG, PPM, SGI, TARGA и TIFF.

В целом, Vitascene - это отличный инструмент, который может быть весьма полезен. Несмотря на то, что программа обладает расширенными возможностями, она довольно проста в обращении. Благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу даже не очень опытные пользователи смогут разобраться с ней.

ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать Garden PlannerGarden Planner 3.8.33

Простой в использовании инструмент для сада и ландшафтного дизайна. Присутствует...

скачать Universal Desktop RulerUniversal Desktop Ruler 3.8.6498

Universal Desktop Ruler - С помощью этой программы вы сможете измерить любое расстояние на экране компьютера, пусть даже не прямое, площадь любой фигуры и периметр....

скачать 3DMark Vantage3DMark Vantage 1.1.3

3DMark Vantage бенчмарк который совмещает в себе тесты процессора, видеокарты, инструменты для определения качества изображения и т.п....

скачать ColorsColors 3.1

Colors - небольшая портативная (не требует инсталляции) утилита, которая может быть полезна...

скачать Скан Корректор А4 (Quick Scan Corrector)Скан Корректор А4 (Quick Scan Corrector) 2.01

Скан Корректор А4 (Quick Scan Corrector) - программа для удобного, простого и быстрого сканирования...

скачать RiDocRiDoc 5.0.9.3

RiDoc - программа позволяет при помощи сканера получать электронные версии документов и...

Отзывы о программе Vitascene

Admin

Отзывов о программе Vitascene 4.0.285 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв