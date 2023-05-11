Vitascene для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $249.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|4.0.285 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|proDAD GmbH
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|156,19 Мб
Vitascene - многофункциональный и интуитивно понятный инструмент, позволяющий управлять различными настройками и применять профессиональные фильтры и эффекты к своим фотографиям.
Vitascene позволяет пользователям предварительно просмотреть, как выглядят эффекты перед их применением. Большое количество опций собрано в нескольких категориях, таких как "Вид пленки", "Вид пленки - Экстрем", "Вид пленки - Оттенок", "Старая пленка", "Расфокус", "Размытие", "Лучи", "Маска", "Граница", "Блеск", "Глим", "Грязный", "Контрастный вид" и др.
Как уже упоминалось, в каждой категории есть несколько вариантов на выбор, и все они могут быть изменены в соответствии с вашими потребностями путем настройки таких характеристик, как интенсивность и частота, а также некоторых деталей настройки цвета, таких как яркость, контрастность, насыщенность, оттенок и гамма.
Редактор изображений поддерживает широкий спектр форматов для импортируемых файлов, а именно ASF, AVI, BMP, GIF, JPEG, PGM, PNG, PPM, PSD, SGI, TARGA, TIFF и WMF. Однако видео можно экспортировать только в AVI, JPEG, PNG, PPM, SGI, TARGA и TIFF.
В целом, Vitascene - это отличный инструмент, который может быть весьма полезен. Несмотря на то, что программа обладает расширенными возможностями, она довольно проста в обращении. Благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу даже не очень опытные пользователи смогут разобраться с ней.
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