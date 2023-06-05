Sigil для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.9.30 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:82,63 Мб
Sigil скриншот № 1
Sigil скриншот № 2
Sigil скриншот № 3
Sigil скриншот № 4

Sigil - бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом, которое было разработано для того, чтобы облегчить создание отличных электронных книг в формате EPUB.

Программа позволяет работать с текстом, картинками, таблицами и другими элементами оформления. Помимо полного контроля над синтаксисом EPUB в режиме кода, Sigil умеет генерировать оглавления с поддержкой многоуровневых заголовков, редактировать метаданные и проверять орфографию с помощью подключаемых словарей.

Присутствует поддержка регулярных выражений (PCRE) для поиска и замены, имеется поддержка плагинов, контрольных точек, а также импорт файлов EPUB и HTML, изображений и таблиц стилей.

Особенности Sigil:

  • Бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом под лицензией GPLv3.
  • Полная поддержка UTF-16.
  • Поддержка спецификаций EPUB 2 и EPUB 3.
  • Переключение между режимом просмотра кода и предварительного просмотра.
  • Полный контроль над непосредственным редактированием синтаксиса EPUB в режиме просмотра кода.
  • Генератор оглавления с поддержкой многоуровневых заголовков.
  • Редактор метаданных.
  • Тематические иконки.
  • Проверка орфографии со словарями по умолчанию и настраиваемыми пользователем.
  • Полная поддержка регулярных выражений (PCRE) для поиска и замены.
  • Поддерживает импорт файлов EPUB и HTML, изображений и таблиц стилей.
  • Все импортированные файлы могут быть отформатированы, а ваш код может быть "приукрашен" по желанию.
  • Поддержка плагинов.
  • Поддержка контрольных точек (сравнение "моментальных снимков" изменений).
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