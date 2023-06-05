Sigil для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.9.30 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Sigil
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|82,63 Мб
Sigil - бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом, которое было разработано для того, чтобы облегчить создание отличных электронных книг в формате EPUB.
Программа позволяет работать с текстом, картинками, таблицами и другими элементами оформления. Помимо полного контроля над синтаксисом EPUB в режиме кода, Sigil умеет генерировать оглавления с поддержкой многоуровневых заголовков, редактировать метаданные и проверять орфографию с помощью подключаемых словарей.
Присутствует поддержка регулярных выражений (PCRE) для поиска и замены, имеется поддержка плагинов, контрольных точек, а также импорт файлов EPUB и HTML, изображений и таблиц стилей.
Особенности Sigil:
- Бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом под лицензией GPLv3.
- Полная поддержка UTF-16.
- Поддержка спецификаций EPUB 2 и EPUB 3.
- Переключение между режимом просмотра кода и предварительного просмотра.
- Полный контроль над непосредственным редактированием синтаксиса EPUB в режиме просмотра кода.
- Генератор оглавления с поддержкой многоуровневых заголовков.
- Редактор метаданных.
- Тематические иконки.
- Проверка орфографии со словарями по умолчанию и настраиваемыми пользователем.
- Полная поддержка регулярных выражений (PCRE) для поиска и замены.
- Поддерживает импорт файлов EPUB и HTML, изображений и таблиц стилей.
- Все импортированные файлы могут быть отформатированы, а ваш код может быть "приукрашен" по желанию.
- Поддержка плагинов.
- Поддержка контрольных точек (сравнение "моментальных снимков" изменений).
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