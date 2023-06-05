Sigil - бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом, которое было разработано для того, чтобы облегчить создание отличных электронных книг в формате EPUB.

Программа позволяет работать с текстом, картинками, таблицами и другими элементами оформления. Помимо полного контроля над синтаксисом EPUB в режиме кода, Sigil умеет генерировать оглавления с поддержкой многоуровневых заголовков, редактировать метаданные и проверять орфографию с помощью подключаемых словарей.

Присутствует поддержка регулярных выражений (PCRE) для поиска и замены, имеется поддержка плагинов, контрольных точек, а также импорт файлов EPUB и HTML, изображений и таблиц стилей.

Особенности Sigil: