PixVis ScreenScope - приложение, которое позволяет анализировать цветовые свойства изображения и определять идеальные цветовые сочетания.

Программа работает с некоторыми из самых популярных графических редакторов, включая Adobe Photoshop, Lightroom, DaVinci Resolve, Adobe After Effects и другие. Оно может открыть вектороскоп для любой области экрана, позволяя выстроить гармоничную цветокоррекцию.

PixVis ScreenScope не требует установки, что весьма удобно. Приложение позволяет выбрать область на рабочем столе и детально проанализировать ее для определения цветовой информации, но можно использовать и весь экран. Вы можете сделать выбор, просто используя символ "обрезки" в главном окне. Захваченная область отображается в нижней части графического интерфейса.

Что интересно в PixVis ScreenScope, так это то, что он может запоминать выбор, сделанный вами для каждого приложения, с которым он взаимодействует. Это позволяет ему автоматически обновлять вектороскоп при переключении на другой графический редактор.

Вектороскоп позволяет задавать первичные и вторичные цвета и просматривать метки, указывающие на пары дополнительных или аналогичных цветов, что дает возможность создавать более приятные для глаз сочетания цветов в ваших проектах.