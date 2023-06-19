PixVis ScreenScope для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $15.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.03 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:30,29 Мб
PixVis ScreenScope скриншот № 1
PixVis ScreenScope скриншот № 2

PixVis ScreenScope - приложение, которое позволяет анализировать цветовые свойства изображения и определять идеальные цветовые сочетания.

Программа работает с некоторыми из самых популярных графических редакторов, включая Adobe Photoshop, Lightroom, DaVinci Resolve, Adobe After Effects и другие. Оно может открыть вектороскоп для любой области экрана, позволяя выстроить гармоничную цветокоррекцию.

PixVis ScreenScope не требует установки, что весьма удобно. Приложение позволяет выбрать область на рабочем столе и детально проанализировать ее для определения цветовой информации, но можно использовать и весь экран. Вы можете сделать выбор, просто используя символ "обрезки" в главном окне. Захваченная область отображается в нижней части графического интерфейса.

Что интересно в PixVis ScreenScope, так это то, что он может запоминать выбор, сделанный вами для каждого приложения, с которым он взаимодействует. Это позволяет ему автоматически обновлять вектороскоп при переключении на другой графический редактор.

Вектороскоп позволяет задавать первичные и вторичные цвета и просматривать метки, указывающие на пары дополнительных или аналогичных цветов, что дает возможность создавать более приятные для глаз сочетания цветов в ваших проектах.

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