iFunia DVD Ripper для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $49.99
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|iFunia
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|39,18 Мб
iFunia DVD Ripper - эффективное приложение для оцифровки DVD. Оно предлагает простой способ скопировать и конвертировать DVD-диски в различные мультимедийные форматы с сохранением оригинального качества. Благодаря поддержке личных, арендованных и купленных DVD-дисков, а также специальных функций, таких как настройка параметров видео и аудиодорожки, редактирование титров и возможность копирования дисков на компьютер, iFunia DVD Ripper обеспечивает полный контроль над вашими DVD-коллекциями.
Основные возможности приложения iFunia DVD Ripper:
- Копирование и конвертирование: iFunia DVD Ripper позволяет копировать DVD в более чем 300 мультимедийных форматов и предопределенные устройства. Вы можете сохранить ваши DVD-диски на компьютере или на других устройствах хранения данных для удобного доступа.
- Редактирование титров DVD: Приложение предлагает возможность обрезки, кадрирования, применения эффектов, поворота, добавления водяных знаков и настройки громкости титров DVD. Вы можете настроить видео в соответствии с вашими предпочтениями и требованиями.
- Копирование поврежденных или защищенных DVD: iFunia DVD Ripper оснащен передовым механизмом восстановления поврежденных секторов, который может справиться с поврежденными или защищенными DVD-дисками. Вы сможете скопировать даже поврежденные или поцарапанные диски без потери данных.
- Гибкие настройки: Приложение предлагает расширенные настройки для опытных пользователей. Вы можете точно настроить выходные параметры, такие как кодек, качество, разрешение, частота кадров, частота дискретизации и каналы, чтобы достичь идеального баланса между качеством и размером файла.
- Простота использования: iFunia DVD Ripper обладает интуитивно понятным интерфейсом, который делает процесс оцифровки DVD быстрым и простым даже для новичков. Вы сможете легко управлять всеми функциями и получать результаты высокого качества.
В целом, iFunia DVD Ripper - лучший выбор для оцифровки DVD. Он позволяет скопировать и конвертировать DVD-диски в различные форматы и устройства, поддерживает редактирование титров, включает функции копирования поврежденных или защищенных DVD и предлагает гибкие настройки для опытных пользователей. Благодаря простоте использования и высокому качеству результата, iFunia DVD Ripper станет незаменимым инструментом для всех, кто хочет сохранить и оцифровать свои DVD-коллекции.
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