iFunia DVD Ripper - эффективное приложение для оцифровки DVD. Оно предлагает простой способ скопировать и конвертировать DVD-диски в различные мультимедийные форматы с сохранением оригинального качества. Благодаря поддержке личных, арендованных и купленных DVD-дисков, а также специальных функций, таких как настройка параметров видео и аудиодорожки, редактирование титров и возможность копирования дисков на компьютер, iFunia DVD Ripper обеспечивает полный контроль над вашими DVD-коллекциями.

Основные возможности приложения iFunia DVD Ripper:

Копирование и конвертирование: iFunia DVD Ripper позволяет копировать DVD в более чем 300 мультимедийных форматов и предопределенные устройства. Вы можете сохранить ваши DVD-диски на компьютере или на других устройствах хранения данных для удобного доступа.

Редактирование титров DVD: Приложение предлагает возможность обрезки, кадрирования, применения эффектов, поворота, добавления водяных знаков и настройки громкости титров DVD. Вы можете настроить видео в соответствии с вашими предпочтениями и требованиями.

Копирование поврежденных или защищенных DVD: iFunia DVD Ripper оснащен передовым механизмом восстановления поврежденных секторов, который может справиться с поврежденными или защищенными DVD-дисками. Вы сможете скопировать даже поврежденные или поцарапанные диски без потери данных.

Гибкие настройки: Приложение предлагает расширенные настройки для опытных пользователей. Вы можете точно настроить выходные параметры, такие как кодек, качество, разрешение, частота кадров, частота дискретизации и каналы, чтобы достичь идеального баланса между качеством и размером файла.

Простота использования: iFunia DVD Ripper обладает интуитивно понятным интерфейсом, который делает процесс оцифровки DVD быстрым и простым даже для новичков. Вы сможете легко управлять всеми функциями и получать результаты высокого качества.

В целом, iFunia DVD Ripper - лучший выбор для оцифровки DVD. Он позволяет скопировать и конвертировать DVD-диски в различные форматы и устройства, поддерживает редактирование титров, включает функции копирования поврежденных или защищенных DVD и предлагает гибкие настройки для опытных пользователей. Благодаря простоте использования и высокому качеству результата, iFunia DVD Ripper станет незаменимым инструментом для всех, кто хочет сохранить и оцифровать свои DVD-коллекции.