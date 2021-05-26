DVD Drive Repair для Windows
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 6
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.1.3.1186 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Rizonesoft
|Категории:
|другое - Внешние устройства
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 19 214 | Статистика
|Размер:
|2,96 Мб
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DVD Drive (icon) Repair - бесплатная программа для восстановления иконки DVD привода в Проводнике Windows. Поможет восстановить иконку привода, исчезнувшую после вирусной атаки или системного сбоя. Если ошибка не связана с неполадками в самом железе и не вызвана грубым повреждением системных файлов, утилита исправит ее. Не требует установки и очень проста в использовании. Кроме этого есть возможность запретить автозапуск с DVD и других съемных устройств, чтобы защитить систему от autorun-вирусов, и функция сброса настроек автозапуска к значениям по умолчанию.
Внимание! Перед использованием программы настоятельно рекомендуется создать точку восстановления системы!
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