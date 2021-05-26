DVD Drive Repair для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.00/5 голосов - 6
Лицензия: Бесплатная
Версия:8.1.3.1186 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:другое - Внешние устройства
Загрузок (сегодня/всего):1 / 19 214 | Статистика
Размер:2,96 Мб
СКАЧАТЬ
DVD Drive Repair скриншот № 1

DVD Drive (icon) Repair - бесплатная программа для восстановления иконки DVD привода в Проводнике Windows. Поможет восстановить иконку привода, исчезнувшую после вирусной атаки или системного сбоя. Если ошибка не связана с неполадками в самом железе и не вызвана грубым повреждением системных файлов, утилита исправит ее. Не требует установки и очень проста в использовании. Кроме этого есть возможность запретить автозапуск с DVD и других съемных устройств, чтобы защитить систему от autorun-вирусов, и функция сброса настроек автозапуска к значениям по умолчанию.

Внимание! Перед использованием программы настоятельно рекомендуется создать точку восстановления системы!

ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать CDRollerCDRoller 11.70.10

Полезный инструмент для работы с CD/DVD-ROM-приводами, благодаря которому можно читать...

скачать CDCheckCDCheck 3.1.14.0

CDCheck - утилита для обнаружения, предотвращения и восстановления поврежденных файлов на...

скачать DVDInfoProDVDInfoPro 7.7.0.2

DVDInfoPro - универсальный набор инструментов для диагностики и получения обширной информации...

скачать Nero CD-DVD SpeedNero CD-DVD Speed 4.7.7.15

Nero CD-DVD Speed - Набор тестов, определяющий основные свойства и возможности различных CD/DVD-приводов...

скачать CDSlowCDSlow 4.0

Программа для управления скоростью CD/DVD приводов. Улучшает читаемость и предотвращает разрыв некачественных дисков в скоростных приводах....

скачать DVDStylerDVDStyler 3.1

DVDStyler - бесплатная программа для DVD-авторинга, которая дает возможность видео энтузиастам создавать профессионально выглядящие DVD с интерактивными меню...

Отзывы о программе DVD Drive Repair

Admin

Отзывов о программе DVD Drive Repair 8.1.3.1186 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв