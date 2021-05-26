DVD Drive (icon) Repair - бесплатная программа для восстановления иконки DVD привода в Проводнике Windows. Поможет восстановить иконку привода, исчезнувшую после вирусной атаки или системного сбоя. Если ошибка не связана с неполадками в самом железе и не вызвана грубым повреждением системных файлов, утилита исправит ее. Не требует установки и очень проста в использовании. Кроме этого есть возможность запретить автозапуск с DVD и других съемных устройств, чтобы защитить систему от autorun-вирусов, и функция сброса настроек автозапуска к значениям по умолчанию.



Внимание! Перед использованием программы настоятельно рекомендуется создать точку восстановления системы!