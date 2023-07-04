iFunia DVD Creator для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $59.99
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|iFunia
|Категория:
|Запись
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|113,13 Мб
iFunia DVD Creator - это удобное приложение для создания DVD с профессиональным видео редактором и мощными возможностями. Всего за несколько простых шагов вы сможете создать DVD диски с красивыми меню и воспроизводить их на стандартных DVD-плеерах.
Основные возможности iFunia DVD Creator:
- Создание воспроизводимых DVD из различных видеофайлов: iFunia DVD Creator поддерживает широкий спектр популярных и HD форматов, включая MP4, MOV, M4V, MKV, AVI, WMV, MTS, M2TS, TS, HD MKV, HD MOV и другие. Вы можете использовать видео в разных форматах и объединить их на одном DVD.
- Инструменты редактирования видео: iFunia DVD Creator предлагает множество инструментов для редактирования видео, позволяющих вам создавать красивые видео для DVD. Вы можете улучшить видео, применить эффекты, обрезать, объединять и добавлять субтитры к видео.
- Легкое создание DVD-меню: приложение предлагает стильные шаблоны и настраиваемые опции для создания DVD-меню. Вы можете выбрать из предварительно разработанных шаблонов для различных случаев и событий, а также настроить фоновое изображение, заголовок и кнопки меню, добавить текст и фоновую музыку.
- Предварительный просмотр DVD: iFunia DVD Creator позволяет предварительно просмотреть созданное DVD меню и видео так, как они будут отображаться на вашем DVD-плеере. Таким образом, вы можете увидеть результаты своей работы и внести необходимые корректировки.
- Высокая скорость создания DVD: приложение обеспечивает быструю скорость создания DVD, позволяя вам записывать видео на DVD-диск, создавать DVD-папки или ISO-файлы.
В целом, iFunia DVD Creator предоставляет вам все необходимые инструменты для создания DVD дисков с профессиональным видео редактированием и настраиваемыми DVD-меню. С его помощью вы сможете сохранить ваши видео в качестве физических копий и наслаждаться их просмотром на любом стандартном DVD-плеере.
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