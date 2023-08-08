OST 2 PST для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $17.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.19 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|PST Walker Software
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|11 Мб
OST 2 PST - это простой и удобный инструмент для конвертации автономных файлов данных Outlook в формат PST. С помощью этого приложения вы можете легко перенести данные из OST-файлов в PST и сохранить их на вашем компьютере. Программа обладает минимальным набором опций, что делает процесс конвертации максимально простым.
Основные функции приложения OST 2 PST:
- Простой интерфейс: Интуитивный и понятный дизайн позволяет легко настроить параметры конвертации и выполнить перенос данных одними щелчками мыши.
- Журнал действий: В главном окне программы отображается журнал, в котором можно просмотреть все действия программы, а также возможные ошибки или исключения.
- Игнорирование пустых папок: Вы можете выбрать опцию игнорирования пустых папок, чтобы исключить их из конвертированного PST-файла.
- Экспорт и резервное копирование: Приложение позволяет не только конвертировать OST-файлы в PST, но также экспортировать и создавать резервные копии сообщений, контактов и записей календаря.
- Обработка поврежденных файлов: Даже при возникновении проблем с доступом к OST-файлу, приложение попытается выполнить конвертацию и сохранить доступные данные.
Однако следует отметить, что приложение не поддерживает пакетную конвертацию, что может быть неудобным, если требуется обработать несколько файлов одновременно.
В целом, OST 2 PST представляет собой простой и надежный способ экспортировать и сохранить данные из автономных файлов Outlook. Это удобное приложение для создания локальных резервных копий данных и обеспечения сохранности вашей электронной почты, контактов и календаря.
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