OST 2 PST для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $17.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.19 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
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Размер:11 Мб
OST 2 PST скриншот № 1
OST 2 PST скриншот № 2

OST 2 PST - это простой и удобный инструмент для конвертации автономных файлов данных Outlook в формат PST. С помощью этого приложения вы можете легко перенести данные из OST-файлов в PST и сохранить их на вашем компьютере. Программа обладает минимальным набором опций, что делает процесс конвертации максимально простым.

Основные функции приложения OST 2 PST:

  • Простой интерфейс: Интуитивный и понятный дизайн позволяет легко настроить параметры конвертации и выполнить перенос данных одними щелчками мыши.
  • Журнал действий: В главном окне программы отображается журнал, в котором можно просмотреть все действия программы, а также возможные ошибки или исключения.
  • Игнорирование пустых папок: Вы можете выбрать опцию игнорирования пустых папок, чтобы исключить их из конвертированного PST-файла.
  • Экспорт и резервное копирование: Приложение позволяет не только конвертировать OST-файлы в PST, но также экспортировать и создавать резервные копии сообщений, контактов и записей календаря.
  • Обработка поврежденных файлов: Даже при возникновении проблем с доступом к OST-файлу, приложение попытается выполнить конвертацию и сохранить доступные данные.

Однако следует отметить, что приложение не поддерживает пакетную конвертацию, что может быть неудобным, если требуется обработать несколько файлов одновременно.

В целом, OST 2 PST представляет собой простой и надежный способ экспортировать и сохранить данные из автономных файлов Outlook. Это удобное приложение для создания локальных резервных копий данных и обеспечения сохранности вашей электронной почты, контактов и календаря.

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