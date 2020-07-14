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ePochta Extractor для Windows

ePochta Extractor 15.00

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Описание ePochta Extractor 15.00Описание   Скачать ePochta Extractor 15.00СКАЧАТЬ (58,12 Мб) Скриншоты ePochta Extractor 15.00Скриншоты (3)   Статистика ePochta Extractor 15.00Статистика   Отзывы о ePochta Extractor 15.00Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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ePochta Extractor - программа для парсинга email адресов, с помощью которой можно автоматически извлекать email адреса с любых сайтов в Интернете, определять страну владельца адреса по домену и странице извлечения, извлекать адреса из писем в почтовом ящике пользователя с помощью Mailbox плагина, осуществлять поиск адресов на страницах сайтов, требующих ввода логина и пароля и многое другое.

Основные возможности программы:

  • Извлечение email адресов из сайта (в том числе со страниц, требующих ввода логина и пароля).
  • Поиск сайтов для извлечения email адресов, которые соответствуют указанным ключевым словам.
  • Извлечение email адресов с сайта по ключевым словам.
  • Извлечение телефонных номеров с сайтов.
  • Наличие Mailbox плагин (используется для поиска email адресов в вашем почтовом аккаунте).
  • Наличие Craigslist плагина (предназначен для извлечения адресов с сайта www.craigslist.org).
  • Определение страны email адреса по домену и странице извлечения.
  • Возможность настройки поисковых систем.
  • Высокая скорость работы.
  • Поддержка proxy-сервера.
  • Фильтрация по доменам и длине URL, по email адресам, приоритетным страницам и др.
  • Сохранение и экспорт результатов.
ePochta Extractor
ePochta Extractor
ePochta Extractor
Статус программы Демо версия | Купить | Цена: 2900 руб.
Ограничение в работе программы7 дней, нет сохранения результатов
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 220
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе ePochta Extractor

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