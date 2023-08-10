PST 2 MBOX для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $17.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.19 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:4,28 Мб
PST 2 MBOX скриншот № 1

PST 2 MBOX - это удобное приложение, предназначенное для конвертации файлов PST в формат MBOX. Сделав акцент на простоте и эффективности, разработчики приложения обеспечили его портативность и минимальное количество шагов для запуска. Не требуется установка - достаточно запустить исполняемый файл, и программа готова к работе. Благодаря этому, после завершения работы не остается следов на компьютере.

Основные особенности PST 2 MBOX:

  • Простота использования: Процесс конвертации предельно прост - укажите исходный PST-файл и путь для сохранения MBOX-файла.
  • Сохранение структуры папок: PST 2 MBOX сохраняет иерархию папок, включая личные, удаленные, папку "myInbox" и вложенные папки.
  • Сохранение информации о письме: Программа переносит все детали письма, включая тему, время отправки, адреса отправителя и получателя, HTML-разметку, заголовки и вложения.
  • Поддержка разных элементов: Конвертируйте не только электронные письма, но и вложения, контакты, заметки, задачи и многое другое.
  • Без зависимости от Outlook: Для работы с PST 2 MBOX не требуется установка Microsoft Outlook.
  • Отсутствие ограничений на размер данных: Программа способна обрабатывать данные любого размера.

Если перед вами стоит задача перейти с Microsoft Outlook на Thunderbird или преобразовать PST-файлы в MBOX-формат, приложение PST 2 MBOX станет вашим надежным помощником. С его помощью перенос данных становится легким и эффективным процессом.

ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать OST 2 PSTOST 2 PST 1.19

Простое и надежное приложение для конвертации автономных файлов Outlook в формат PST. Это...

скачать PST 2 EMLPST 2 EML 1.19

Простая и эффективная утилита для переноса данных из Microsoft Outlook в формат EML. С минимальными...

скачать MSG 2 PSTMSG 2 PST 1.19

MSG 2 PST - удобное приложение для проверки и конвертации почтовых сообщений. Импортируйте...

скачать EMSCutEMSCut 1.2.5.2015.0

EMSCut - приложение для поиска, вырезки и сохранения адресов электронной почты (E-Mail) в группе...

скачать SendingMailSendingMail 1.1.0

SendingMail - программа для анонимной отправки сообщений на электронную почту...

скачать Mailagent ParserMailagent Parser 1.1

Mailagent Parser - программа для быстрого сбора E-mail адресов при помощи программы mailagent 5.8 и выше....

Отзывы о программе PST 2 MBOX

Admin

Отзывов о программе PST 2 MBOX 1.19 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв