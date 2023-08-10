PST 2 MBOX - это удобное приложение, предназначенное для конвертации файлов PST в формат MBOX. Сделав акцент на простоте и эффективности, разработчики приложения обеспечили его портативность и минимальное количество шагов для запуска. Не требуется установка - достаточно запустить исполняемый файл, и программа готова к работе. Благодаря этому, после завершения работы не остается следов на компьютере.

Основные особенности PST 2 MBOX:

Простота использования: Процесс конвертации предельно прост - укажите исходный PST-файл и путь для сохранения MBOX-файла.

Сохранение структуры папок: PST 2 MBOX сохраняет иерархию папок, включая личные, удаленные, папку "myInbox" и вложенные папки.

Сохранение информации о письме: Программа переносит все детали письма, включая тему, время отправки, адреса отправителя и получателя, HTML-разметку, заголовки и вложения.

Поддержка разных элементов: Конвертируйте не только электронные письма, но и вложения, контакты, заметки, задачи и многое другое.

Без зависимости от Outlook: Для работы с PST 2 MBOX не требуется установка Microsoft Outlook.

Отсутствие ограничений на размер данных: Программа способна обрабатывать данные любого размера.

Если перед вами стоит задача перейти с Microsoft Outlook на Thunderbird или преобразовать PST-файлы в MBOX-формат, приложение PST 2 MBOX станет вашим надежным помощником. С его помощью перенос данных становится легким и эффективным процессом.