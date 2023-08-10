PST 2 MBOX для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $17.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.19 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|PST Walker Software
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4,28 Мб
PST 2 MBOX - это удобное приложение, предназначенное для конвертации файлов PST в формат MBOX. Сделав акцент на простоте и эффективности, разработчики приложения обеспечили его портативность и минимальное количество шагов для запуска. Не требуется установка - достаточно запустить исполняемый файл, и программа готова к работе. Благодаря этому, после завершения работы не остается следов на компьютере.
Основные особенности PST 2 MBOX:
- Простота использования: Процесс конвертации предельно прост - укажите исходный PST-файл и путь для сохранения MBOX-файла.
- Сохранение структуры папок: PST 2 MBOX сохраняет иерархию папок, включая личные, удаленные, папку "myInbox" и вложенные папки.
- Сохранение информации о письме: Программа переносит все детали письма, включая тему, время отправки, адреса отправителя и получателя, HTML-разметку, заголовки и вложения.
- Поддержка разных элементов: Конвертируйте не только электронные письма, но и вложения, контакты, заметки, задачи и многое другое.
- Без зависимости от Outlook: Для работы с PST 2 MBOX не требуется установка Microsoft Outlook.
- Отсутствие ограничений на размер данных: Программа способна обрабатывать данные любого размера.
Если перед вами стоит задача перейти с Microsoft Outlook на Thunderbird или преобразовать PST-файлы в MBOX-формат, приложение PST 2 MBOX станет вашим надежным помощником. С его помощью перенос данных становится легким и эффективным процессом.
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