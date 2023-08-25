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Участие в акциях, турнирах и программе лояльности

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Уникальная блокчейн-интеграция позволяет вам зарабатывать крипто-акции на каждую ставку.

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Недостатки 888Starz

К сожалению, букмекерская контора, как и многие другие, имеет определенные недостатки, которые исправить невозможно, а именно:

Запрещена в некоторых странах.

Отсутствие мобильного приложения в официальных маркетах

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