XLS Viewer для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:4.7.1.2054 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:4,54 Мб
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XLS Viewer скриншот № 1

XLS Viewer - это бесплатная утилита, идеальное решение для некоммерческого использования, предназначенная для просмотра файлов в форматах XLS, XLSX и ODS без необходимости устанавливать Microsoft Office или Open Office. С XLS Viewer вы можете легко открывать и просматривать документы Excel и Open Office, а также экспортировать их в формат HTML (.html).

Основные возможности программы:

  • Открытие и просмотр файлов XLS и XLSX: Программа обеспечивает возможность открывать и просматривать документы Excel в форматах XLS и XLSX. Это идеально для пользователей, которым нужно просматривать содержимое файлов без необходимости устанавливать тяжеловесные приложения.
  • Поддержка формата ODS (Open Office): XLS Viewer также поддерживает формат ODS, который используется в Open Office. Это обеспечивает универсальность, позволяя вам работать с документами, созданными в различных офисных приложениях.
  • Экспорт в формат HTML (.html): Утилита позволяет экспортировать открытые файлы в формат HTML. Это значит, что вы можете легко преобразовывать данные из таблиц Excel в веб-страницы для удобного онлайн-просмотра.

В целом, XLS Viewer - ваш надежный помощник для работы с файлами Excel и Open Office. Независимо от того, используете ли вы их в работе или для личных нужд, эта утилита обеспечит быстрый и удобный доступ к содержимому документов, не перегружая ваш компьютер ненужными программами.

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