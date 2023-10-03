XLS Viewer - это бесплатная утилита, идеальное решение для некоммерческого использования, предназначенная для просмотра файлов в форматах XLS, XLSX и ODS без необходимости устанавливать Microsoft Office или Open Office. С XLS Viewer вы можете легко открывать и просматривать документы Excel и Open Office, а также экспортировать их в формат HTML (.html).

Основные возможности программы:

Открытие и просмотр файлов XLS и XLSX: Программа обеспечивает возможность открывать и просматривать документы Excel в форматах XLS и XLSX. Это идеально для пользователей, которым нужно просматривать содержимое файлов без необходимости устанавливать тяжеловесные приложения.

Поддержка формата ODS (Open Office): XLS Viewer также поддерживает формат ODS, который используется в Open Office. Это обеспечивает универсальность, позволяя вам работать с документами, созданными в различных офисных приложениях.

Экспорт в формат HTML (.html): Утилита позволяет экспортировать открытые файлы в формат HTML. Это значит, что вы можете легко преобразовывать данные из таблиц Excel в веб-страницы для удобного онлайн-просмотра.

В целом, XLS Viewer - ваш надежный помощник для работы с файлами Excel и Open Office. Независимо от того, используете ли вы их в работе или для личных нужд, эта утилита обеспечит быстрый и удобный доступ к содержимому документов, не перегружая ваш компьютер ненужными программами.