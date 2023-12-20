Background Generator для Windows
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Background Generator
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|6 / 14 | Статистика
|Размер:
|23,52 Мб
|СКАЧАТЬ
Background Generator - это приложение для создания пользовательских фоновых изображений для мобильных устройств и компьютеров. Оно предлагает широкий выбор стилей изображений и эффектов, которые можно использовать для создания уникальных и запоминающихся обоев.
Background Generator предлагает семь стилей изображений на выбор: "Красочный", "Графика", "Галактика", "Меняющийся свет", "Поли", "Мечтательный" и "Полосы". Каждый стиль содержит несколько шаблонов, которые можно использовать в качестве основы для ваших обоев. Присутствует возможность добавить текст на свои обои с помощью различных текстовых эффектов. В приложении доступно десять эффектов, которые можно сочетать с любым стилем изображения.
В настройках можно настроить разрешение, цвета, прозрачность и другие параметры своих обоев.
Основные возможности приложения Background Generator:
- Множество стилей изображений: Выбирайте из семи различных стилей, таких как "Красочный", "Графика", "Галактика" и другие.
- Шаблоны для редактирования: На старте приложения вас встречает случайный красочный шаблон с небольшой коллекцией изображений для выбора.
- Добавление текста: Обогащайте свои обои текстом, выбирая из предложенных эффектов и десяти различных стилей.
- Настройка параметров: Используйте боковую панель для генерации моделей, выбора разрешения, определения цветов и установки прозрачности.
- Простое сохранение: Сохраняйте свои работы в форматах JPG или PNG с помощью кнопок "Save as JPG" или "Save as PNG".
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