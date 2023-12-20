Background Generator - это приложение для создания пользовательских фоновых изображений для мобильных устройств и компьютеров. Оно предлагает широкий выбор стилей изображений и эффектов, которые можно использовать для создания уникальных и запоминающихся обоев.

Background Generator предлагает семь стилей изображений на выбор: "Красочный", "Графика", "Галактика", "Меняющийся свет", "Поли", "Мечтательный" и "Полосы". Каждый стиль содержит несколько шаблонов, которые можно использовать в качестве основы для ваших обоев. Присутствует возможность добавить текст на свои обои с помощью различных текстовых эффектов. В приложении доступно десять эффектов, которые можно сочетать с любым стилем изображения.

В настройках можно настроить разрешение, цвета, прозрачность и другие параметры своих обоев.

Основные возможности приложения Background Generator: