CSVpad для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:661 Кб
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CSVpad - это бесплатная программа для редактирования файлов в формате CSV. Она предназначена для тех, кому нужно быстро и легко создавать, изменять и экспортировать данные в этом формате.

Основные возможности CSVpad:

  • Простота использования: CSVpad готов к работе сразу после запуска, не требуя установки.
  • Интуитивный интерфейс: Все команды удобно расположены в меню, а главная панель инструментов обеспечивает быстрый доступ ко всем функциям.
  • Гибкое управление данными: Добавляйте, дублируйте, удаляйте столбцы и строки, легко изменяйте их положение в таблице.
  • Экспорт в различные форматы: Сохраняйте документы в HTML, ODS, XLS или XML, расширяя возможности обработки данных.

CSVpad подходит для всех пользователей, которым необходимо работать с файлами CSV. Он будет полезен для студентов, сотрудников офисов, веб-разработчиков и других людей, которые часто используют этот формат данных.

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