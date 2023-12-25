CSVpad для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|TrustFm
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|661 Кб
|СКАЧАТЬ
CSVpad - это бесплатная программа для редактирования файлов в формате CSV. Она предназначена для тех, кому нужно быстро и легко создавать, изменять и экспортировать данные в этом формате.
Основные возможности CSVpad:
- Простота использования: CSVpad готов к работе сразу после запуска, не требуя установки.
- Интуитивный интерфейс: Все команды удобно расположены в меню, а главная панель инструментов обеспечивает быстрый доступ ко всем функциям.
- Гибкое управление данными: Добавляйте, дублируйте, удаляйте столбцы и строки, легко изменяйте их положение в таблице.
- Экспорт в различные форматы: Сохраняйте документы в HTML, ODS, XLS или XML, расширяя возможности обработки данных.
CSVpad подходит для всех пользователей, которым необходимо работать с файлами CSV. Он будет полезен для студентов, сотрудников офисов, веб-разработчиков и других людей, которые часто используют этот формат данных.
DjVuReader - программа для просмотра файлов в формате djvu (электронные книги). Поддерживает...
WinDjView - отличная утилита для просмотра DjVu файлов, предоставляющая пользователю все...
Doc Reader - простая в использовании программа, которая позволяет открывать, просматривать и...
Etxt Антиплагиат - программа по поиску плагиата в сети и оценке уникальности текстов....
Microsoft Excel Viewer 12.0.6320.5000
Бесплатное средство для просмотра электронных таблиц в формате Excel, которое не требует...
DocX Viewer - бесплатная программа для просмотра DOCX документов. Позволяет открывать,...
Отзывы о программе CSVpad
Admin
Отзывов о программе CSVpad 1.2 пока нет, можете добавить...