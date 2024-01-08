Red Burner .NET для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:17.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Запись
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Размер:30,46 Мб
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Red Burner .NET - надежное и легкое приложение для записи CD, DVD и Blu-ray дисков. Оптимизированное под современные требования, оно обеспечивает удобство использования без лишнего потребления ресурсов вашей системы.

Основные возможности Red Burner .NET:

  • Без установки: Red Burner .NET не требует установки, просто запустите его после загрузки.
  • Простой интерфейс: Интуитивно понятный и легкий в использовании интерфейс, предоставляющий доступ ко всем функциям одним кликом.
  • Запись и создание образов: Позволяет записывать образы на диск с выбором режимов записи: TAO, DAO или DAO96.
  • Получение информации о диске: Детальная информация о диске в оптическом приводе, включая идентификатор производителя, размер, доступное пространство и многое другое.
  • Копирование и стирание дисков: Возможность копирования дисков и стирания перезаписываемых носителей перед повторной записью.
  • Полная поддержка дисков: Легкость и простота в использовании с полной совместимостью с CD, DVD и Blu-ray дисками.
  • Работа с образами: Поддержка форматов ISO, IMG и CUE для удобной работы с образами дисков.
  • Универсальность: Способность записывать как данные, так и аудионосители, делая его универсальным инструментом.
  • Эффективность и надежность: Надежное выполнение задач без излишеств, обеспечивая стабильность и эффективность.
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