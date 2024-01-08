Red Burner .NET для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|17.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|OMID SOFT
|Категория:
|Запись
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|30,46 Мб
|СКАЧАТЬ
Red Burner .NET - надежное и легкое приложение для записи CD, DVD и Blu-ray дисков. Оптимизированное под современные требования, оно обеспечивает удобство использования без лишнего потребления ресурсов вашей системы.
Основные возможности Red Burner .NET:
- Без установки: Red Burner .NET не требует установки, просто запустите его после загрузки.
- Простой интерфейс: Интуитивно понятный и легкий в использовании интерфейс, предоставляющий доступ ко всем функциям одним кликом.
- Запись и создание образов: Позволяет записывать образы на диск с выбором режимов записи: TAO, DAO или DAO96.
- Получение информации о диске: Детальная информация о диске в оптическом приводе, включая идентификатор производителя, размер, доступное пространство и многое другое.
- Копирование и стирание дисков: Возможность копирования дисков и стирания перезаписываемых носителей перед повторной записью.
- Полная поддержка дисков: Легкость и простота в использовании с полной совместимостью с CD, DVD и Blu-ray дисками.
- Работа с образами: Поддержка форматов ISO, IMG и CUE для удобной работы с образами дисков.
- Универсальность: Способность записывать как данные, так и аудионосители, делая его универсальным инструментом.
- Эффективность и надежность: Надежное выполнение задач без излишеств, обеспечивая стабильность и эффективность.
UltraISO - незаменимый инструмент для работы с образами дисков. Поможет выполнить запись и...
Nero Burning ROM - популярное приложение для прожига CD/DVD/Blu-ray дисков, обладающее поддержкой всех...
CDBurnerXP - бесплатная программа для записи CD, DVD, Blu-Ray и HD-DVD дисков, с помощью которой можно...
ImgBurn - бесплатный интсрумент для записи образов CD/DVD-дисков, который умеет работать...
Бесплатный инструмент с открытым исходным кодом, с помощью которого можно быстро и легко...
BurnAware Free - отличная утилита для прожига CD, DVD и Blu-ray дисков, с помощью которой можно без...
Отзывы о программе Red Burner .NET
Admin
Отзывов о программе Red Burner .NET 17.0 пока нет, можете добавить...