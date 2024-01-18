WordCreator - многофункциональный генератор слов с удобным интерфейсом, обеспечивающий не только создание уникальных слов, но и подсчет символов в тексте.

Программа не требует установки, достаточно запустить исполняемый файл. Основные функции включают создание новых слов и подсчет символов в тексте. Генератор слов прост в использовании: укажите длину и количество слов, и получите результаты с перечнем использованных слогов.

Счетчик символов позволяет анализировать текст, предоставляя статистику использования каждого символа. Настройки приложения обширны, позволяя настроить генератор слов, список слогов, счетчик символов и другие параметры.

WordCreator обладает удобным интерфейсом, легким для освоения. Результаты могут быть экспортированы в форматы TXT, CSV, XLSX, ODS или HTML для дальнейшего анализа.

В целом, WordCreator - это полезное приложение для тех, кто хочет экспериментировать со словами и проводить анализ символов в тексте. Простой интерфейс, многофункциональность и возможность настройки делают его отличным выбором для разнообразных пользователей.