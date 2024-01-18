WordCreator для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|24.01.10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Stefan Trost
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,32 Мб
|СКАЧАТЬ
WordCreator - многофункциональный генератор слов с удобным интерфейсом, обеспечивающий не только создание уникальных слов, но и подсчет символов в тексте.
Программа не требует установки, достаточно запустить исполняемый файл. Основные функции включают создание новых слов и подсчет символов в тексте. Генератор слов прост в использовании: укажите длину и количество слов, и получите результаты с перечнем использованных слогов.
Счетчик символов позволяет анализировать текст, предоставляя статистику использования каждого символа. Настройки приложения обширны, позволяя настроить генератор слов, список слогов, счетчик символов и другие параметры.
WordCreator обладает удобным интерфейсом, легким для освоения. Результаты могут быть экспортированы в форматы TXT, CSV, XLSX, ODS или HTML для дальнейшего анализа.
В целом, WordCreator - это полезное приложение для тех, кто хочет экспериментировать со словами и проводить анализ символов в тексте. Простой интерфейс, многофункциональность и возможность настройки делают его отличным выбором для разнообразных пользователей.
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