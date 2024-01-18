WordCreator для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:24.01.10 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2,32 Мб
СКАЧАТЬ
WordCreator скриншот № 1
WordCreator скриншот № 2
WordCreator скриншот № 3
WordCreator скриншот № 4

WordCreator - многофункциональный генератор слов с удобным интерфейсом, обеспечивающий не только создание уникальных слов, но и подсчет символов в тексте.

Программа не требует установки, достаточно запустить исполняемый файл. Основные функции включают создание новых слов и подсчет символов в тексте. Генератор слов прост в использовании: укажите длину и количество слов, и получите результаты с перечнем использованных слогов.

Счетчик символов позволяет анализировать текст, предоставляя статистику использования каждого символа. Настройки приложения обширны, позволяя настроить генератор слов, список слогов, счетчик символов и другие параметры.

WordCreator обладает удобным интерфейсом, легким для освоения. Результаты могут быть экспортированы в форматы TXT, CSV, XLSX, ODS или HTML для дальнейшего анализа.

В целом, WordCreator - это полезное приложение для тех, кто хочет экспериментировать со словами и проводить анализ символов в тексте. Простой интерфейс, многофункциональность и возможность настройки делают его отличным выбором для разнообразных пользователей.

ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать Doc ReaderDoc Reader 2.0

Doc Reader - простая в использовании программа, которая позволяет открывать, просматривать и...

скачать DjvuReaderDjvuReader 2.0.0.26

DjVuReader - программа для просмотра файлов в формате djvu (электронные книги). Поддерживает...

скачать WinDjViewWinDjView 2.1

WinDjView - отличная утилита для просмотра DjVu файлов, предоставляющая пользователю все...

скачать Etxt АнтиплагиатEtxt Антиплагиат 4.125.0.0

Etxt Антиплагиат - программа по поиску плагиата в сети и оценке уникальности текстов....

скачать Microsoft Excel ViewerMicrosoft Excel Viewer 12.0.6320.5000

Бесплатное средство для просмотра электронных таблиц в формате Excel, которое не требует...

скачать XLS ViewerXLS Viewer 4.7.1.2054

Бесплатная утилита для просмотра файлов XLS, XLSX и ODS без установки Microsoft Office или Open Office. Легко...

Отзывы о программе WordCreator

Admin

Отзывов о программе WordCreator 24.01.10 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв