AniCour - это приложение, которое облегчает жизнь фанатам аниме и манги, предоставляя удобные инструменты для управления их коллекциями. Среди множества сообществ AniList и MyAnimeList это приложение выделяется своей интеграцией с AniList, делая процесс отслеживания аниме и манги более удобным и доступным.

Основные возможности AniCour:

Полная интеграция с AniList: приложение позволяет управлять вашими списками аниме и манги, просматривать и добавлять новые серии или главы, не выходя из него.

Удобное управление коллекцией: вы можете отмечать просмотренные серии или главы, записывать сериалы на паузу или в список ожидания, делая процесс организации коллекции более систематическим.

Детальная информация о сериалах: при нажатии на миниатюру сериала вы получите доступ к его подробному описанию, включая средний рейтинг, количество эпизодов и синопсис.

Поиск и фильтрация: приложение позволяет искать конкретные аниме, мангу или лайт-новеллы через строку поиска, а также фильтровать их по различным критериям.

Изменение языка заголовков: пользователи могут легко переключаться между языками заголовков, выбирая между ромадзи, английским или родным языком.

В общем, AniCour - это надежное приложение для поклонников аниме и манги, облегчающее процесс отслеживания и управления их коллекциями, что делает их опыт более приятным и удобным.