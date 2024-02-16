AniCour для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:69,64 Мб
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AniCour - это приложение, которое облегчает жизнь фанатам аниме и манги, предоставляя удобные инструменты для управления их коллекциями. Среди множества сообществ AniList и MyAnimeList это приложение выделяется своей интеграцией с AniList, делая процесс отслеживания аниме и манги более удобным и доступным.

Основные возможности AniCour:

  • Полная интеграция с AniList: приложение позволяет управлять вашими списками аниме и манги, просматривать и добавлять новые серии или главы, не выходя из него.
  • Удобное управление коллекцией: вы можете отмечать просмотренные серии или главы, записывать сериалы на паузу или в список ожидания, делая процесс организации коллекции более систематическим.
  • Детальная информация о сериалах: при нажатии на миниатюру сериала вы получите доступ к его подробному описанию, включая средний рейтинг, количество эпизодов и синопсис.
  • Поиск и фильтрация: приложение позволяет искать конкретные аниме, мангу или лайт-новеллы через строку поиска, а также фильтровать их по различным критериям.
  • Изменение языка заголовков: пользователи могут легко переключаться между языками заголовков, выбирая между ромадзи, английским или родным языком.

В общем, AniCour - это надежное приложение для поклонников аниме и манги, облегчающее процесс отслеживания и управления их коллекциями, что делает их опыт более приятным и удобным.

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