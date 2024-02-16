AniCour для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ReStartQ
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|69,64 Мб
|СКАЧАТЬ
AniCour - это приложение, которое облегчает жизнь фанатам аниме и манги, предоставляя удобные инструменты для управления их коллекциями. Среди множества сообществ AniList и MyAnimeList это приложение выделяется своей интеграцией с AniList, делая процесс отслеживания аниме и манги более удобным и доступным.
Основные возможности AniCour:
- Полная интеграция с AniList: приложение позволяет управлять вашими списками аниме и манги, просматривать и добавлять новые серии или главы, не выходя из него.
- Удобное управление коллекцией: вы можете отмечать просмотренные серии или главы, записывать сериалы на паузу или в список ожидания, делая процесс организации коллекции более систематическим.
- Детальная информация о сериалах: при нажатии на миниатюру сериала вы получите доступ к его подробному описанию, включая средний рейтинг, количество эпизодов и синопсис.
- Поиск и фильтрация: приложение позволяет искать конкретные аниме, мангу или лайт-новеллы через строку поиска, а также фильтровать их по различным критериям.
- Изменение языка заголовков: пользователи могут легко переключаться между языками заголовков, выбирая между ромадзи, английским или родным языком.
В общем, AniCour - это надежное приложение для поклонников аниме и манги, облегчающее процесс отслеживания и управления их коллекциями, что делает их опыт более приятным и удобным.
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