Photovoltaic System - полезная программа, которая позволит вам произвести все необходимые расчеты и оценить амортизацию вашей солнечной фотоэлектрической системы за тридцать лет.

Это приложение является самостоятельной версией имитационной модели Photovoltaic System, содержащейся в Startup Product Manager - программном решении для тех, кому нужен более универсальный калькулятор стартового продукта.

Приложение позволяет оценить затраты на создание фотоэлектрической системы в зависимости от количества панелей, их мощности, угла наклона, цены панелей, количества солнечных часов и электроэнергии в сети.

Используя эти исходные данные, Photovoltaic System рассчитывает установленную мощность, эффективную мощность, цену установки, стоимость покупки электроэнергии в сети и прибыль от продажи, общие затраты в течение времени, норму собственного потребления, класс Autarky и относительную амортизацию в течение тридцати лет.

Пользовательский интерфейс имеет довольно простую компоновку, а панели ввода данных можно скрыть в любой момент. Также доступна альтернативная светлая цветовая тема, но в целом приложение выглядит несколько устаревшим.

В заключение можно сказать, что Photovoltaic System - это надежный инструмент прогнозирования для пользователей, которые интересуются солнечной энергией и хотят рассчитать потенциальные затраты на создание такой системы. Пользоваться им совсем несложно, а в комплект поставки входит исчерпывающая документация.