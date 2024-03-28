Wournal для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.0.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Dominik Stahmer
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|77,38 Мб
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Wournal - это цифровой блокнот, в котором можно писать, рисовать и добавлять картинки, как на бумаге, но на компьютере. Это удобно для тех, кто регулярно делает заметки, наброски или аннотирует документы.
Приложение также можно использовать для создания эскизов, каракулей или цифровых иллюстраций благодаря набору инструментов для рисования и цветов. Помимо текста и рукописного текста, программа позволяет вставлять на холст изображения и векторную графику.
Эта функция пригодится вам для создания визуальных презентаций, досок настроения или аннотирования диаграмм с дополнительным визуальным контекстом. В конце вы можете сохранить его как одностраничный SVG, который можно использовать в других программах.
Стоит отметить, что вы можете импортировать PDF-файлы непосредственно в приложение для просмотра и аннотирования, что избавляет вас от необходимости использовать сторонние инструменты. Приложение предлагает множество инструментов для создания аннотаций в PDF-документах, включая выделители, текстовые поля, фигуры, инструменты для рисования от руки и многое другое.
Можно легко настроить цвет, размер и стиль аннотаций в соответствии с вашими предпочтениями. Возможность перемещения, изменения размера или удаления аннотаций обеспечивает точную и аккуратную разметку содержимого PDF.
Несмотря на то что Wournal нельзя назвать сверхнавороченным, он отлично справляется со своей задачей, не перегружая вас лишними функциями. Если вы студент, творческий человек или просто любите быть организованным, Wournal может стать удобным инструментом на вашем компьютере.
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