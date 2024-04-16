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Hamster kombat для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:for Android, iOS | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:другое - Майнеры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:1 Мб
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Hamster Kombat - новый майнер. Это игра в телеграмме (телеграм бот)  в которой можно майнить криптовалюту без вложений и затем продать за реальные деньги на бирже.  Разработчик утверждает, что чем до большего уровня вы сумеете намайнить монеты, тем больше аидроп получите. Чтобы зарабатывать монеты Вам необходимо тапать по хомяку. Постепенно вы должны из состояния Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond, Epic, Legendary и Master перейти на уровень Grandmaster, который позволит получить вам максимально большой аирдроп монет.

Чтобы максимально быстро достичь уровня Grandmaster вам необходимо прокачивать своего хомяка, для этого необходимо:
1. выполнять ежедневные задания в закладке "Daily tasks". Если не будете забывать это делать и выполнять задания 10 дней подряд, то сможете зарабаотть около 6 миллионов монет.
2. Прокачивать уровень монет в разделе PR, Markets, Legal и Team. 
3. пригласите 3 - 5 друзей в игру и тогда число зарабатываемых монет увеличится еще больше.

В начале игры начинайте прокачивать почасовую прибыль и только потом все остальное - это даст максимальный результат.
В разделе Energy Limit вы можете 6 раз в день с перерывом в 1 час бесплатно полностью возобновлять очки энергии.
Разработчики игры заключили партнерство с биржей ByBit, поэтому сразу после аирдропа вы сможете продать все свои монеты непосредственно на бирже.

Не теряйте время! Начинайте играть

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