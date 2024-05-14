Audio CD Burner для Windows

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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $24.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:4.8.0.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
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Категория:Запись
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:1.85 Мб
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Audio CD Burner - это удобное приложение, созданное для записи аудио CD. Оно оснащено простым и современным интерфейсом, который не перегружен лишними функциями. Программа предназначена для широкого круга пользователей, включая начинающих.

С помощью программы вы можете создавать собственные музыкальные компакт-диски, которые можно воспроизводить на любой стандартной домашней или автомобильной стереосистеме. С помощью Audio CD Burner вы можете записать 74 или 80-минутные аудио CD на 74 или 80-минутных дисках CD-R/RW.

Audio CD Burner работает с большинством популярных аудиоформатов: MPEG Layer 3 (MP3), Ogg Vorbis (OGG), Windows Media (WMA) и WAV. Поддерживает большинство IDE CD-RW приводов, выпущенных в 2001 году или позже, если скорость записи превышает 8x.

Основные возможности приложения:

  • Запись аудио компакт-дисков с минимальным временем установки.
  • Простой и интуитивно понятный интерфейс, идеально подходящий для новичков.
  • Поддержка широкого спектра аудиоформатов, включая MP3, OGG, WAV и WMA.
  • Интегрированный файловый браузер для удобной загрузки аудиофайлов.
  • Возможность просмотра подробной информации о загруженных треках, такой как название, исполнитель, альбом и другие.
  • Простое управление воспроизведением и стирание дисков.

В целом, Audio CD Burner - это надежное решение для всех, кто нуждается в быстрой и эффективной записи аудио CD. С его помощью вы сможете легко создавать свои собственные аудио диски без лишних хлопот и сложностей.

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