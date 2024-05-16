ScriptCryptor для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $39.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|4.4.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AbyssMedia.com
|Категория:
|Компиляторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|6.6 Мб
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ScriptCryptor - это программа, предназначенная для разработчиков программного обеспечения и программистов, позволяющая скомпилировать автономные приложения из JavaScript и Visual Basic скриптов. Программа значительно упрощает процесс создания исполняемых файлов, что позволяет сэкономить время и усилия. Основная функция ScriptCryptor заключается в преобразовании скриптовых файлов форматов VBS и JS в исполняемые файлы EXE с применением шифрования исходного текста с помощью алгоритма BLOWFISH.
Программа имеет интуитивно понятный интерфейс, который позволяет легко переключаться между различными вкладками и разделами. В главном окне программы доступны три основных раздела: "Источник", "Информация о версии" и "Встроенные файлы". Эти вкладки обеспечивают полный контроль над процессом компиляции и настройкой конечного исполняемого файла.
ScriptCryptor предлагает широкие возможности настройки. В окне "Параметры" можно выбрать тип скрипта (консольный или оконный), задать битность (32 или 64 бит), а также настроить различные опции компилятора. Программа позволяет изменять информацию о файле, добавлять иконки, манифесты администратора и дополнительные файлы в конечный EXE-файл. Благодаря таким функциям, ScriptCryptor обеспечивает гибкость и удобство при создании автономных приложений.
Основные возможности ScriptCryptor:
- Компиляция JavaScript и Visual Basic скриптов в EXE-файлы.
- Шифрование исходного текста скриптов с использованием алгоритма BLOWFISH.
- Простота использования и интуитивно понятный интерфейс.
- Возможность настройки типа скрипта и формата бинарного файла.
- Настройка информации о версии файла, включая название компании, описание, авторские права и комментарии.
- Добавление иконки приложения и манифеста администратора.
- Включение дополнительных файлов в конечный EXE-файл.
- Удобное меню настройки с возможностью выбора шрифтов и других параметров.
В целом, ScriptCryptor - это эффективное и надежное решение для разработчиков, которое позволяет быстро и легко создавать автономные приложения из скриптов. Простота использования и гибкость настройки делают эту программу идеальным инструментом для оптимизации рабочего процесса программистов.
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