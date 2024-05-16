ScriptCryptor - это программа, предназначенная для разработчиков программного обеспечения и программистов, позволяющая скомпилировать автономные приложения из JavaScript и Visual Basic скриптов. Программа значительно упрощает процесс создания исполняемых файлов, что позволяет сэкономить время и усилия. Основная функция ScriptCryptor заключается в преобразовании скриптовых файлов форматов VBS и JS в исполняемые файлы EXE с применением шифрования исходного текста с помощью алгоритма BLOWFISH.

Программа имеет интуитивно понятный интерфейс, который позволяет легко переключаться между различными вкладками и разделами. В главном окне программы доступны три основных раздела: "Источник", "Информация о версии" и "Встроенные файлы". Эти вкладки обеспечивают полный контроль над процессом компиляции и настройкой конечного исполняемого файла.

ScriptCryptor предлагает широкие возможности настройки. В окне "Параметры" можно выбрать тип скрипта (консольный или оконный), задать битность (32 или 64 бит), а также настроить различные опции компилятора. Программа позволяет изменять информацию о файле, добавлять иконки, манифесты администратора и дополнительные файлы в конечный EXE-файл. Благодаря таким функциям, ScriptCryptor обеспечивает гибкость и удобство при создании автономных приложений.

Основные возможности ScriptCryptor:

Компиляция JavaScript и Visual Basic скриптов в EXE-файлы.

Шифрование исходного текста скриптов с использованием алгоритма BLOWFISH.

Простота использования и интуитивно понятный интерфейс.

Возможность настройки типа скрипта и формата бинарного файла.

Настройка информации о версии файла, включая название компании, описание, авторские права и комментарии.

Добавление иконки приложения и манифеста администратора.

Включение дополнительных файлов в конечный EXE-файл.

Удобное меню настройки с возможностью выбора шрифтов и других параметров.

В целом, ScriptCryptor - это эффективное и надежное решение для разработчиков, которое позволяет быстро и легко создавать автономные приложения из скриптов. Простота использования и гибкость настройки делают эту программу идеальным инструментом для оптимизации рабочего процесса программистов.