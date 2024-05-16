ScriptCryptor для Windows

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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $39.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:4.4.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Компиляторы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:6.6 Мб
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ScriptCryptor скриншот № 2

ScriptCryptor - это программа, предназначенная для разработчиков программного обеспечения и программистов, позволяющая скомпилировать автономные приложения из JavaScript и Visual Basic скриптов. Программа значительно упрощает процесс создания исполняемых файлов, что позволяет сэкономить время и усилия. Основная функция ScriptCryptor заключается в преобразовании скриптовых файлов форматов VBS и JS в исполняемые файлы EXE с применением шифрования исходного текста с помощью алгоритма BLOWFISH.

Программа имеет интуитивно понятный интерфейс, который позволяет легко переключаться между различными вкладками и разделами. В главном окне программы доступны три основных раздела: "Источник", "Информация о версии" и "Встроенные файлы". Эти вкладки обеспечивают полный контроль над процессом компиляции и настройкой конечного исполняемого файла.

ScriptCryptor предлагает широкие возможности настройки. В окне "Параметры" можно выбрать тип скрипта (консольный или оконный), задать битность (32 или 64 бит), а также настроить различные опции компилятора. Программа позволяет изменять информацию о файле, добавлять иконки, манифесты администратора и дополнительные файлы в конечный EXE-файл. Благодаря таким функциям, ScriptCryptor обеспечивает гибкость и удобство при создании автономных приложений.

Основные возможности ScriptCryptor:

  • Компиляция JavaScript и Visual Basic скриптов в EXE-файлы.
  • Шифрование исходного текста скриптов с использованием алгоритма BLOWFISH.
  • Простота использования и интуитивно понятный интерфейс.
  • Возможность настройки типа скрипта и формата бинарного файла.
  • Настройка информации о версии файла, включая название компании, описание, авторские права и комментарии.
  • Добавление иконки приложения и манифеста администратора.
  • Включение дополнительных файлов в конечный EXE-файл.
  • Удобное меню настройки с возможностью выбора шрифтов и других параметров.

В целом, ScriptCryptor - это эффективное и надежное решение для разработчиков, которое позволяет быстро и легко создавать автономные приложения из скриптов. Простота использования и гибкость настройки делают эту программу идеальным инструментом для оптимизации рабочего процесса программистов.

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