SD Maid 2/SE для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.24.0-beta0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Оптимизация
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Размер:7.72 Мб
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SD Maid 2/SE — это надежный инструмент для поддержания чистоты и порядка на вашем Android-устройстве. Со временем различные файлы и остатки приложений накапливаются и занимают ценное место в памяти устройства. SD Maid 2/SE помогает эффективно справляться с этой проблемой, обеспечивая оптимальную производительность вашего смартфона или планшета.

Эта программа предлагает широкий набор функций для очистки системы и управления файлами. Она может найти и удалить остаточные файлы от удаленных приложений, отчеты о сбоях, дублирующиеся фотографии и другие ненужные данные. Благодаря мощным инструментам, таким как CorpseFinder, SystemCleaner и AppCleaner, SD Maid 2/SE гарантирует безопасное и эффективное освобождение места на вашем устройстве.

SD Maid 2/SE также предоставляет возможность полного контроля над всеми установленными приложениями. С помощью функции AppControl вы можете видеть, какие приложения установлены, управлять ими и удалять ненужные. StorageAnalyzer помогает вам понять, как используется место на вашем устройстве, отображая данные о занятом пространстве различными файлами и приложениями.

Основные возможности SD Maid 2/SE:

  • Очистка после удаления приложений: Находит и удаляет остаточные файлы удаленных приложений.
  • Умный поиск на устройстве: Фильтрация и удаление временных файлов, пустых каталогов и других ненужных данных.
  • Удаление расходных файлов и скрытых тайников: Очистка миниатюр, кэшей и других скрытых данных.
  • Управление приложениями: Полный контроль над всеми установленными приложениями, включая системные и отключенные.
  • Анализ хранилища: Отображение использования пространства на устройстве для упрощения управления хранилищем.
  • Поиск дублирующихся данных: Обнаружение и удаление дублирующихся файлов и фотографий.
  • Отсутствие рекламы: Приложение не содержит рекламы.
  • Поддержка AccessibilityService API: Автоматизация очистки кэшей и других утомительных задач без сбора личной информации.
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