SD Maid 2/SE для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.24.0-beta0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Darken
|Категория:
|Оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|7.72 Мб
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SD Maid 2/SE — это надежный инструмент для поддержания чистоты и порядка на вашем Android-устройстве. Со временем различные файлы и остатки приложений накапливаются и занимают ценное место в памяти устройства. SD Maid 2/SE помогает эффективно справляться с этой проблемой, обеспечивая оптимальную производительность вашего смартфона или планшета.
Эта программа предлагает широкий набор функций для очистки системы и управления файлами. Она может найти и удалить остаточные файлы от удаленных приложений, отчеты о сбоях, дублирующиеся фотографии и другие ненужные данные. Благодаря мощным инструментам, таким как CorpseFinder, SystemCleaner и AppCleaner, SD Maid 2/SE гарантирует безопасное и эффективное освобождение места на вашем устройстве.
SD Maid 2/SE также предоставляет возможность полного контроля над всеми установленными приложениями. С помощью функции AppControl вы можете видеть, какие приложения установлены, управлять ими и удалять ненужные. StorageAnalyzer помогает вам понять, как используется место на вашем устройстве, отображая данные о занятом пространстве различными файлами и приложениями.
Основные возможности SD Maid 2/SE:
- Очистка после удаления приложений: Находит и удаляет остаточные файлы удаленных приложений.
- Умный поиск на устройстве: Фильтрация и удаление временных файлов, пустых каталогов и других ненужных данных.
- Удаление расходных файлов и скрытых тайников: Очистка миниатюр, кэшей и других скрытых данных.
- Управление приложениями: Полный контроль над всеми установленными приложениями, включая системные и отключенные.
- Анализ хранилища: Отображение использования пространства на устройстве для упрощения управления хранилищем.
- Поиск дублирующихся данных: Обнаружение и удаление дублирующихся файлов и фотографий.
- Отсутствие рекламы: Приложение не содержит рекламы.
- Поддержка AccessibilityService API: Автоматизация очистки кэшей и других утомительных задач без сбора личной информации.
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