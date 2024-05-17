SD Maid 2/SE — это надежный инструмент для поддержания чистоты и порядка на вашем Android-устройстве. Со временем различные файлы и остатки приложений накапливаются и занимают ценное место в памяти устройства. SD Maid 2/SE помогает эффективно справляться с этой проблемой, обеспечивая оптимальную производительность вашего смартфона или планшета.

Эта программа предлагает широкий набор функций для очистки системы и управления файлами. Она может найти и удалить остаточные файлы от удаленных приложений, отчеты о сбоях, дублирующиеся фотографии и другие ненужные данные. Благодаря мощным инструментам, таким как CorpseFinder, SystemCleaner и AppCleaner, SD Maid 2/SE гарантирует безопасное и эффективное освобождение места на вашем устройстве.

SD Maid 2/SE также предоставляет возможность полного контроля над всеми установленными приложениями. С помощью функции AppControl вы можете видеть, какие приложения установлены, управлять ими и удалять ненужные. StorageAnalyzer помогает вам понять, как используется место на вашем устройстве, отображая данные о занятом пространстве различными файлами и приложениями.

Основные возможности SD Maid 2/SE: