gPhotoShow Pro для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $18.05
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:9.0.10 Build 1438 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:22.41 Мб
СКАЧАТЬ
gPhotoShow Pro скриншот № 1
gPhotoShow Pro скриншот № 2
gPhotoShow Pro скриншот № 3
gPhotoShow Pro скриншот № 4

gPhotoShow Pro - приложение для настройки и управления скринсейверами, предназначенное как для обычных пользователей, так и для опытных. Оно предлагает широкий спектр возможностей для настройки заставок на вашем компьютере, позволяя создавать уникальные и персонализированные скринсейверы. Простота установки и интуитивно понятный интерфейс делают это приложение доступным для всех, кто хочет разнообразить внешний вид своего рабочего стола.

Основная функция gPhotoShow Pro заключается в возможности выбора и настройки изображений, которые будут использоваться в качестве заставок. Пользователь может указать папку с изображениями, и приложение автоматически распознает их. В разделе "Параметры дисплея" можно настроить масштабирование изображений, чтобы они соответствовали размеру экрана, и повысить их четкость.

Кроме этого, gPhotoShow Pro предоставляет возможность добавления различных эффектов перехода, таких как 2D- и 3D-анимации. В программе имеется обширный список этих эффектов, что позволяет сделать заставки более динамичными и интересными. Функция Scrapbook дает возможность наложения нескольких фотографий, создавая уникальные композиции.

Дополнительной функцией является возможность добавления звуков к заставке. Это делается так же просто, как и с изображениями: достаточно указать папку, в которой хранятся звуковые файлы. Программа поддерживает панорамные изображения, видео и анимацию, а также многомониторные системы. Более того, gPhotoShow Pro позволяет запускать программы после окончания слайд-шоу.

Список основных возможностей приложения gPhotoShow Pro:

  • Автоматическое распознавание изображений из указанной папки.
  • Настройка масштабирования и улучшения четкости изображений.
  • Широкий выбор 2D- и 3D-анимаций для эффектов перехода.
  • Функция Scrapbook для наложения нескольких фотографий.
  • Добавление звуковых файлов к заставке.
  • Поддержка панорамных изображений, видео и анимации.
  • Поддержка многомониторных систем.
  • Возможность запуска программ после завершения слайд-шоу.
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать MyZoomMyZoom 1.0.4

MyZoom - экранная лупа с расширенными возможностями. Будет очень удобна для вебдизайнеров и др. Не требует установки...

скачать Screen Color PickerScreen Color Picker 2.0

Screen Color Picker - небольшая утилита для получения цветового кода выбранной вами точки на экране...

скачать RiDocRiDoc 5.0.9.3

RiDoc - программа позволяет при помощи сканера получать электронные версии документов и...

скачать Garden PlannerGarden Planner 3.8.33

Простой в использовании инструмент для сада и ландшафтного дизайна. Присутствует...

скачать Screen LensScreen Lens 1.2

Небольшая бесплатная утилита для увеличения и просмотра участка экрана монитора - Screen Lens - экранная линза с расширенными настройками...

скачать Simply SlideshowSimply Slideshow 1.3.1

Simply Slideshow - бесплатное и простое в использование приложение, которое позволяет...

Отзывы о программе gPhotoShow Pro

Admin

Отзывов о программе gPhotoShow Pro 9.0.10 Build 1438 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв