gPhotoShow Pro для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $18.05
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|9.0.10 Build 1438 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Gianpaolo Bottin
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|22.41 Мб
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gPhotoShow Pro - приложение для настройки и управления скринсейверами, предназначенное как для обычных пользователей, так и для опытных. Оно предлагает широкий спектр возможностей для настройки заставок на вашем компьютере, позволяя создавать уникальные и персонализированные скринсейверы. Простота установки и интуитивно понятный интерфейс делают это приложение доступным для всех, кто хочет разнообразить внешний вид своего рабочего стола.
Основная функция gPhotoShow Pro заключается в возможности выбора и настройки изображений, которые будут использоваться в качестве заставок. Пользователь может указать папку с изображениями, и приложение автоматически распознает их. В разделе "Параметры дисплея" можно настроить масштабирование изображений, чтобы они соответствовали размеру экрана, и повысить их четкость.
Кроме этого, gPhotoShow Pro предоставляет возможность добавления различных эффектов перехода, таких как 2D- и 3D-анимации. В программе имеется обширный список этих эффектов, что позволяет сделать заставки более динамичными и интересными. Функция Scrapbook дает возможность наложения нескольких фотографий, создавая уникальные композиции.
Дополнительной функцией является возможность добавления звуков к заставке. Это делается так же просто, как и с изображениями: достаточно указать папку, в которой хранятся звуковые файлы. Программа поддерживает панорамные изображения, видео и анимацию, а также многомониторные системы. Более того, gPhotoShow Pro позволяет запускать программы после окончания слайд-шоу.
Список основных возможностей приложения gPhotoShow Pro:
- Автоматическое распознавание изображений из указанной папки.
- Настройка масштабирования и улучшения четкости изображений.
- Широкий выбор 2D- и 3D-анимаций для эффектов перехода.
- Функция Scrapbook для наложения нескольких фотографий.
- Добавление звуковых файлов к заставке.
- Поддержка панорамных изображений, видео и анимации.
- Поддержка многомониторных систем.
- Возможность запуска программ после завершения слайд-шоу.
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