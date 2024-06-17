Socrates для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $9.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.4.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:385.46 Мб
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Socrates - это продвинутое решение на основе искусственного интеллекта, предназначенное для анализа и обработки документов. Приложение может значительно сэкономить ваше время и усилия, предоставляя точные и удобные ответы на запросы, связанные с вашими файлами.

Socrates может быть полезен пользователям, которым необходимо быстро обрабатывать большие объемы информации. Основной функционал приложения заключается в использовании GPT-4 как облачного чата или локальной языковой модели. GPT-4 работает стабильно, но имеет ограничения для бесплатных пользователей, которые отсутствуют в автономной модели Bge-large. Для использования последней потребуется до 24 ГБ оперативной памяти.

Программа поддерживает форматы .PDF и .DOCX, позволяя загружать файлы для обучения ИИ. После обработки файлов пользователи могут задавать вопросы, связанные с содержимым документов. Приложение предлагает функции краткого изложения выделенных отрывков и выполнения пользовательских инструкций. В ответах указываются страницы, откуда была взята информация, что делает работу с документами более удобной.

Основные возможности приложения Socrates:

  • Анализ и обобщение документов различных форматов (.PDF, .DOCX).
  • Использование GPT-4 как облачного чата или локальной модели встраивания.
  • Возможность загружать файлы для обучения ИИ.
  • Поддержка ответов с указанием источников (страниц) информации.
  • Краткое изложение выделенных отрывков и выполнение пользовательских инструкций.
  • Эффективная обработка больших объемов информации для офисных работников и ученых.
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