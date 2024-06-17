Socrates для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $9.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.4.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Socrates Technologies
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|385.46 Мб
|СКАЧАТЬ
Socrates - это продвинутое решение на основе искусственного интеллекта, предназначенное для анализа и обработки документов. Приложение может значительно сэкономить ваше время и усилия, предоставляя точные и удобные ответы на запросы, связанные с вашими файлами.
Socrates может быть полезен пользователям, которым необходимо быстро обрабатывать большие объемы информации. Основной функционал приложения заключается в использовании GPT-4 как облачного чата или локальной языковой модели. GPT-4 работает стабильно, но имеет ограничения для бесплатных пользователей, которые отсутствуют в автономной модели Bge-large. Для использования последней потребуется до 24 ГБ оперативной памяти.
Программа поддерживает форматы .PDF и .DOCX, позволяя загружать файлы для обучения ИИ. После обработки файлов пользователи могут задавать вопросы, связанные с содержимым документов. Приложение предлагает функции краткого изложения выделенных отрывков и выполнения пользовательских инструкций. В ответах указываются страницы, откуда была взята информация, что делает работу с документами более удобной.
Основные возможности приложения Socrates:
- Анализ и обобщение документов различных форматов (.PDF, .DOCX).
- Использование GPT-4 как облачного чата или локальной модели встраивания.
- Возможность загружать файлы для обучения ИИ.
- Поддержка ответов с указанием источников (страниц) информации.
- Краткое изложение выделенных отрывков и выполнение пользовательских инструкций.
- Эффективная обработка больших объемов информации для офисных работников и ученых.
Etxt Антиплагиат - программа по поиску плагиата в сети и оценке уникальности текстов....
WinDjView - отличная утилита для просмотра DjVu файлов, предоставляющая пользователю все...
Doc Reader - простая в использовании программа, которая позволяет открывать, просматривать и...
DjVuReader - программа для просмотра файлов в формате djvu (электронные книги). Поддерживает...
Microsoft Excel Viewer 12.0.6320.5000
Бесплатное средство для просмотра электронных таблиц в формате Excel, которое не требует...
Бесплатная утилита для просмотра файлов XLS, XLSX и ODS без установки Microsoft Office или Open Office. Легко...
Отзывы о программе Socrates
Admin
Отзывов о программе Socrates 1.4.1 пока нет, можете добавить...