Socrates - это продвинутое решение на основе искусственного интеллекта, предназначенное для анализа и обработки документов. Приложение может значительно сэкономить ваше время и усилия, предоставляя точные и удобные ответы на запросы, связанные с вашими файлами.

Socrates может быть полезен пользователям, которым необходимо быстро обрабатывать большие объемы информации. Основной функционал приложения заключается в использовании GPT-4 как облачного чата или локальной языковой модели. GPT-4 работает стабильно, но имеет ограничения для бесплатных пользователей, которые отсутствуют в автономной модели Bge-large. Для использования последней потребуется до 24 ГБ оперативной памяти.

Программа поддерживает форматы .PDF и .DOCX, позволяя загружать файлы для обучения ИИ. После обработки файлов пользователи могут задавать вопросы, связанные с содержимым документов. Приложение предлагает функции краткого изложения выделенных отрывков и выполнения пользовательских инструкций. В ответах указываются страницы, откуда была взята информация, что делает работу с документами более удобной.

Основные возможности приложения Socrates: